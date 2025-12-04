Uzun süredir hükümetle arası açık olan TÜSİAD’ın Ankara’da gerçekleştirilecek olan yüksek istişare konseyi toplantısına Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın katılacak olması dikkat çekti.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı 12 Aralık 2025 tarihinde Ankara’da yapılacak. Açılış konuşmaları TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan tarafından yapılacak toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan onur konuğu olarak katılacak ve bir konuşma yapacak. Açılışın ardından, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi Direktörü Sinan Ülgen’in yönetiminde Financial Times Ekonomi Yazarı Chris Giles’in katılımıyla “Küresel Ekonomik ve Jeopolitik Gelişmeler” konulu oturum gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, toplantının bir gün öncesinde 11 Aralık 2025 Perşembe günü de geleneksel yüksek istişare konseyi kokteyli gerçekleştirilecek. TÜSİAD’ın Ankara’daki konsey toplantılarına uzun süredir hükümet adına kimse katılım sağlamıyordu.

DAVA DEVAM EDİYOR

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Aras, dernek genel kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere yönelik başlatılan soruşturmada hâlâ yargılanıyor.

Turan ve Aras, şubat ayında polis eşliğinde savcılığa götürülmüşler, yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmışlardı. Turan ve Aras’ın 5 yıl 6 ay 15’er güne kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti. Mahkeme mayıs ayında Turan ve Aras’ın yurtdışı yasağını kaldırmıştı. Turan ve Aras’ın yargılanmalarına ise devam ediliyor. Bir sonraki duruşma ocak ayında gerçekleştirilecek.