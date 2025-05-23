İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada onlarca şirkete kayyum atandı. Bu atamalarla birlikte ülkenin yarısında reklam panolarının denetimi devlete geçmiş oldu. İktidar, bu devirden sonra ilk somut adımı Bursa’da attı.
CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin yenisini Bursa’da düzenleyecek. 25 Mayıs Pazar düzenlenecek mitingin tanıtımı için bilboardların kullanımına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından izni verilmedi.
ENGELLEYEMEZSİNİZ
CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, mitingin duyurusunu içeren görsellerin Bursa’daki bilboardlarda yer alması için ücretini ödeme kaydıyla başvuru yaptıklarını ancak TMSF’nin olumsuz yanıt verdiğini söyledi. Yeşiltaş, “Bursa’da yüz binlerle buluşmamızı engelleyemeyeceksiniz!” diyerek TMSF’ye tepki gösterdi. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise “TMSF, Saray’ın sansür kurulu gibi davranarak, iktidarın siyasal tetikçiliğini üstlenmiştir. Bu doğrudan siyasi operasyondur. Hodri meydan! Ferman padişahınsa, sokaklar bizimdir!” ifadelerini kullandı.