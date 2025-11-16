TRT 1

19.00 – 20.00 | Ana Haber

Günün öne çıkan gelişmeleri, sıcak başlıklar ve canlı bağlantılarla Türkiye ile dünya gündeminin nabzı tutuluyor.

20.00 – 00.15 | Teşkilat

Altay, projeyle ilgili kritik bilgilere ulaşmaya çalışırken babasına dair büyük bir gerçekle yüzleşir. Hayat’ın yönlendirmesiyle hareket eden Rutkay ve Hilal tehlikeli bir bölgede bulunurken, Altay ve ekibi onlara adım adım yaklaşır. Korkut’un, Bahar’ın hayatındaki kişi olarak Cevher’le karşı karşıya gelmesi büyük bir hesaplaşmanın kapısını aralar. Altay’ın ele geçirdiği el yazması ise Kleopatra kod adlı bir isme işaret eder. Operasyon için harekete geçen Altay’ı farkında olmadığı büyük bir tehlike beklemektedir.

KANAL D

19.00 – 20.00 | Kanal D Ana Haber

Merve Dinçkol’un sunumuyla günün tüm sıcak gelişmeleri ekrana taşınıyor.

20.00 – 23.15 | Güller ve Günahlar

Annesinin baskısıyla Tülay ve Erkan’ın yanına dönen Kader, Zeynep’i harekete geçirir. Zeynep kızını geri almak için mücadele ederken, Serhat da ailesi için zor bir karar vermek zorunda kalır. Can’dan gelen beklenmedik telefon ise tüm dengeleri yeniden değiştirir.

NOW TV

19.00 – 20.00 | Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

Türkiye ve dünyadan en güncel gelişmeler ekranlara taşınıyor.

20.00 – 23.30 | Sahtekarlar

Hidayet, Ertan ve Asya’nın birlikte çalışmasını ister ve Kadir’in ölümünü beraber araştırmalarını şart koşar. İkili, kurdukları kendi oyunun içinde sıkışıp kalırken, çıkış yolunu bulmak için birbirlerine güvenmek zorunda kalırlar. Aralarında farkında olmadan filizlenen duygu, her şeyi daha da karmaşık hale getirir. Ancak Ertan Asya’nın oyununu, Asya ise Ertan’ın sırrını çözmeye çok yakındır.

SHOW TV

20.00 – 23.15 | Bereketli Topraklar

Adalet ve güç arasında doğan tutkulu bir aşk hikâyesi izleyiciyle buluşuyor.

STAR TV

19.00 – 20.00 | Star Haber

Türkiye ve dünyadan önemli gelişmeler, kapsamlı analizlerle birlikte ekrana geliyor.

20.00 – 00.30 | Çarpıntı

Aras ve Serkan arasında yaşanan silahlı çatışma büyük bir kaos yaratır. Solak Rıza ve adamlarının müdahalesiyle Aras ve Aslı kurtulmayı başarır. Reyhan öfkesini Halit’e yöneltirken, Serkan’ın vurulduğu haberi tüm dengeleri değiştirir. Aslı ve Aras birlikte yeni bir hayat kurma hayali kurarken, iyileşen Serkan onların peşine düşmeye kararlıdır.

ATV

19.00 – 20.00 | ATV Ana Haber

Günün önemli haberleri, canlı bağlantılar ve stüdyo yorumlarıyla ekrana geliyor.

20.00 – 00.20 | Kim Milyoner Olmak İster?

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla Türkiye’nin en sevilen bilgi yarışması izleyici karşısında. Yarışmacılar 13 soruyu doğru yanıtlayarak 5 milyon TL büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor.

TV8

20.00 – 00.15 | MasterChef Türkiye

Şampiyonluk yolunda kıyasıya mücadelenin sürdüğü MasterChef Türkiye’de yarışmacılar, kupaya uzanmak ve büyük ödülü kazanmak için tezgâh başında hünerlerini sergiliyor.

Bu yayın akışıyla birlikte 16 Kasım Pazar akşamı ekranlar dolu dolu bir içerik sunuyor. İzleyiciler sevdikleri dizileri ve programları kaçırmamak için kanalların güncel yayın akışını takip edebilir.