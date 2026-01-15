Diyet programlarında kalori kısıtlaması amacıyla sıklıkla tercih edilen yumurta beyazı tüketimi, yeni yapılan klinik çalışmalarla yeniden mercek altına alındı. Araştırma sonuçları, yumurtanın sarısının ayrılmasının, besin profili açısından ciddi bir kayba yol açtığını gösteriyor.

MİKRO BESİNLERİN ÇOĞU SARI KISMINDA

Yapılan incelemelere göre, yumurtanın protein içeriği beyazı ve sarısı arasında paylaştırılmış olsa da mikro besinlerin büyük bir çoğunluğu sarı kısmında toplanıyor. Yumurta sarısı; A, D, E ve K vitaminlerinin yanı sıra Omega-3 yağ asitleri, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar açısından birincil kaynak niteliği taşıyor. Ayrıca beyin sağlığı ve metabolizma için kritik öneme sahip olan kolin bileşeninin neredeyse tamamı yumurtanın sarı kısmında bulunuyor.

İYİ KOLESTEROLÜ DESTEKLEYEBİLİYOR

Geçmişte yumurta sarısının yüksek kolesterol riski taşıdığına dair yaygın görüş, güncel kardiyovasküler çalışmalarla revize ediliyor. Veriler, yumurta sarısı tüketiminin çoğu sağlıklı bireyde kan kolesterol seviyelerini doğrudan olumsuz etkilemediğini, aksine yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) yani "iyi kolesterol" seviyelerini destekleyebileceğini ortaya koyuyor.

BÜTÜN YUMURTA YİYENLER DE KAS ONARIMI YÜKSEK

Araştırmanın bir diğer ayağı ise kas sentezi üzerine odaklanıyor. Bütün yumurta tüketen bireylerde, sadece yumurta beyazı tüketenlere kıyasla kas onarım oranının daha yüksek olduğu gözlemlendi. Ayrıca, yumurta sarısındaki sağlıklı yağların sindirim sürecini yavaşlatarak daha uzun süreli tokluk hissi sağladığı ve glisemik kontrolü desteklediği rapor ediliyor.