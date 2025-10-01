Belediyelere yapılan operasyonlar siyaset dünyasını hareketlendirirken, anket şirketlerinden peş peşe yeni araştırmalar gelmeye devam ediyor.



Gazeteci Ertuğrul Özkök, güvendiği bir anket şirketinin kamuoyu ile paylaşmadığı ve abonelere özel hazırlanan iki seçim anketine ilişkin detayları köşesine taşırken, halkın üçte ikisinin belediye başkanlarının tutuklanmasını ve kayyum atamalarını yanlış bulduğunu gözler önüne serdi.



Eylül ayına ilişkin iki farklı şirketin hazırladığı verileri değerlendiren Özkök, şu ifadeleri kullandı:





Her iki şirket de sonuçları abonelerine gönderdi.

“Aboneye özel” olduğu için sonuçları ayrıntıları ile veremeyeceğim ama genel trendleri size üç beş cümle ile özetleyeceğim.



İLK DEFA KARARSIZLAR DA DAĞITILDI

(*) Panorama şirketi, kararsızlar değerlendirmeye katılacak bir seviyeye indiği için, eylül ayında ilk defa kararsızları da dağıtarak bir anket sonucu verdi.

(*) CHP eylül ayında yüzde 37 ile artık yüzde 40 bandına doğru yürüdüğünü gösterdi.





(*) AKP de yüzde 34’e ulaştı.

(*) Bu ay KONDA’dan gelen bir analiz de şunu gösterdi: AKP seçmeni içinde hoşnutsuz oyların oranı yükselmeye başladı.



HALKIN ÜÇTE İKİSİ TUTUKLAMALARI VE KAYYUMLARI YANLIŞ BULUYOR

(*) İktidar seçilmiş belediye başkanlarına karşı yürütülen yargılamalar konusunda halkı ikna edemiyor. Halkın yüzde 60’ı hala bu yargılamaların hukuki değil siyasi olduğuna inanıyor.

Üstelik “hukuki” olduğuna inananlar da temmuz ayından bu yana 2 puan daha azaldı.

(*) CHP’ye kayyım atanması konusunda da çok benzer bir durum var. Halkın yüzde 54’ü bunun yanlış bir karar olduğunu söylüyor.



CHP YÜZDE 40 BANDINA DAYANDI

Eylül ayı itibariyle bugün seçim yapılsa sonuç şöyle görünüyor:

CHP Yüzde 36.6

AKP Yüzde 34.3

DEM Yüzde 8.2

MHP Yüzde 5.1

Zafer Yüzde 4.3

YRP Yüzde 2.7

Anahtar Yüzde 2.7

İyi Parti Yüzde 2.3

Diğer Yüzde 3.7



ÖZEL'İN PERFORMANSI BEĞENİLİYOR

Bu sonuçlar şunu açıkça ortaya koyuyor.

CHP 31 Mart seçiminde elde ettiği birinciliği ve oy koruduğu gibi yükseltiyor.

Bu gidişle yüzde 40 bandına dayanırsa kimse şaşırmasın.

Ama en önemlisi Özgür Özel’in genel başkanlık performansı artık kendini iyice kabul ettirdi.



'KONDA'NIN GİZLİ İBARESİYLE YOLLADIĞI ANKET'

Ağustos ve eylül ayında AKP açısından çok ilginç bir gelişme var.

KONDA Şirketi 11 Eylül 2025 günü abonelerine ilginç bir çalışmanın sonuçlarını gönderdi.

Üzerinde “Sadece aboneler için” ve “Gizli” notu vardı.

Bu gizli araştırmanın başlığı da şöyle:

“2023’ten 2025’e Cumhur İttifakı seçmen profilinin değişimi…”

Araştırmayı görmedim ama okuyan birinden aldığım sağlam bilgiye göre sonuçlar şöyle özetlenmiş:



CUMHUR'DA HOŞNUTSUZLUK BÜYÜYOR

(*) BİR “Yaptığımız kümeleme analizi, Cumhur İttifakı seçmenin profilinin değiştiğini, Cumhur İttifakı’na hoşnutsuz bir şekilde oy veren kümenin büyüdüğünü gösteriyor.”

(*) İKİ “Cumhur İttifakı seçmeni de kendi içinde kutuplaşırken, 14 Mayıs’ta ittifaka oy verenlerin bir kısmı bugün CHP’ye ve Ekrem İmamoğlu’na yönelmiş durumda.”

(*) ÜÇ “Buna karşın Türkiye genelindeki her 3 kişiden 1’i halen Cumhur İttifakı partilerine ve Recep Tayyip Erdoğan’a partizanca bağlılığını sürdürüyor.”



AKP 'İKİNCİ TERCİH' SIRALAMASINDA 6'NCILIĞA DÜŞTÜ

Panorama’nın eylül ayı anketinde AKP açısından endişe verici bir işaret daha var.

“Eğer her zaman oy verdiğiniz partiden vazgeçerseniz ikinci olarak hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verilen cevaplar ilginç.

(*) Yüzde 38.9 “Başka partiye oy vermem” diyor.

(*) Yüzde 13.9 MHP diyor.

(*) Yüzde 7.1 CHP diyor.

(*) Yüzde 6.4 İyi Parti diyor

(*) Yüzde 6.3 Zafer Partisi diyor.

(*) AKP diyenler ise 6’ncı sırada ve sadece yüzde 3.9

(*) TİP diyenler yüzde 3.5; DEM diyenler ise 3.2…



EKONOMİ İYİYE GİDECEK DİYENLER AZALIYOR

Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı Hükümeti açısından en alarm verici işaret ekonomide.

“Türkiye’nin gidişatını nasıl görüyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplarda;

(*) “İyiye gidiyor” diyenler temmuzdan bu yana 2 puan düşerek yüzde 22’den yüzde 20’ye düşmüş.

(*) Buna karşılık “Kötüye gidiyor” diyenler 2 puan artarak yüzde 66.6’dan yüzde 68.5’e çıkmış.

Hazine ve Maliye Bakanı ve TÜİK’in her ay “Ekonomi düze çıkıyor, döviz rezervimiz artıyor” mesajları verdikleri bu iki aydaki gelişme çok ilginç.