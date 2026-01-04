Rolls-Royce'un "La Rose Noire Droptail" adını verdiği bu model, markanın geleneksel dört koltuklu tasarımından vazgeçerek şık bir iki kişilik "roadster" gövde tipiyle üretildi.

DÜNYADA SADECE 4 TANE ÜRETİLECEK

Araçtan dünyada sadece 4 adet üretilecek ve her biri sahibine özel (bespoke) detaylarla donatılacak. Siyah Baccara gülünden ilham alan "koyu nar" tasarımı, gölgede siyah görünürken doğrudan ışık altında büyüleyici bir kırmızı ışıltı yayıyor. Aracın iç mekanındaki ahşap detaylar ve paslanmaz çelik ızgaralar, geleneksel el sanatlarını modern lüksün zirvesine taşıyor.

PERFORMANS VE MÜHENDİSLİĞİN ZİRVESİ

Bu "yürüyen servet" sadece görsellikten ibaret değil. Kaputunun altında devasa bir güç barındırıyor: 6.75 litrelik çift turbo V12 motor, 600 beygir gücü, 0'dan 100 km/s hıza 5 saniyenin altında ulaşabilmesi ve maksimum 250 km/s hıza çıkabilmesi gibi detaylarla da dikkat çekiyor.

İŞTE PAHALI OLMA SEBEBİ

Rolls-Royce Tasarım Direktörü Anders Warming, bu modelin sadece bir otomobil değil, bir "kişisel lüks dili" olduğunu belirtiyor. California’daki özel bir etkinlikte alıcılarına teslim edilen araç, "Coachbuild" yani tamamen kişiye özel karoser üretiminin dünyadaki en ileri noktası olarak kabul ediliyor.