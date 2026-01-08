İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yasa dışı olarak 2 aracına çakar takan sürücün ehliyeti 90 gün süreyle geri alındı, 2 araç da 30’ar gün süreyle trafikten men edildi. Toplam 414 bin TL idari para cezası uygulandı." açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Sosyal medya yer alan çakarlı araçlarla ilgili olarak; Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde çakarlı iki aracın sahibinin H.A. isimli şahıs olduğu belirlendi." dedi.

Yerlikaya şunları kaydetti:

Şahıs hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları, izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmaktan cezai işlemler uygulandı.

2024 yılının sonunda yasadışı çakar konusunda, kanunda bir değişiklik yaparak caydırıcı cezalar getirmiştik.

Son 1 yılda çakar konusunda denetimlerimizi %338 arttırmamıza rağmen, yasa dışı çakar kullanımı yaklaşık %87 oranında azaldı.

Caydırıcı cezalarla, trafik kuralı ihlallerinin ne kadar azalabileceğini, yasa dışı çakar konusunda istatistiki verilerle tespit etmiş olduk.

Yeni Trafik Kanunu Teklifimizde de caydırıcı cezalar geliyor.