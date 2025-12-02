Siber dolandırıcılar, son dönemde giderek yaygınlaşan yeni bir yöntemle vatandaşları ağına düşürmeye çalışıyor. Uzmanlara göre özellikle yabancı veya bilinmeyen numaralardan gelen ve açınca sessiz kalan çağrılar, kimlik avı saldırılarının ilk adımı olabilir. Bu nedenle sessiz aramalara karşı dikkatli olunması ve telefonda “Alo”, “Efendim” ya da “Evet” gibi kelimelerin kullanılmaması konusunda uyarı yapıldı.

'SESSİZ ARAMA' BİR TEST YÖNTEMİ

Siber güvenlik uzmanları, bu yöntemin dolandırıcıların hedef belirleme aşaması olduğunu belirtti. Dolandırıcılar önce rastgele numaraları arıyor; telefona kimlerin yanıt verdiğini, kimlerin konuşmaya eğilimli olduğunu tespit ediyor. Sessiz kalan bir aramaya yanıt veren kullanıcı, dolandırıcılar tarafından “aktif kullanıcı” olarak sınıflandırılıyor ve listelere ekleniyor. Daha sonra aynı numaralar, bu kez banka personeli, kargo görevlisi ya da devlet kurumu yetkilisi kılığına giren kişiler tarafından aranıyor.

'ALO' DEMEK BİLE VERİ SAĞLIYOR

Uzmanlara göre sessiz çağrılar tamamen bir yoklama niteliğinde. Telefona yanıt veren kişi “Alo”, “Efendim” veya “Evet” dediğinde, dolandırıcı hem numaranın aktif olduğunu hem de konuşmaya açık bir kullanıcıyla karşı karşıya olduğunu anlıyor. Bazı durumlarda kullanıcıların seslerinin kaydedilerek daha sonra montaj yoluyla “onay verilmiş” gibi gösterildiği bile tespit edilmiş durumda.

YÜKSEK TARİFELİ HATLARA YÖNLENDİREBİLİYORLAR

Tek çaldırıp kapanan numaraları geri aramak da risk taşıyor. Uzmanlar, bu yöntemin bazı durumlarda kullanıcıyı yüksek ücretli hatlara yönlendirmek için kullanıldığını ifade etti. Bu nedenle “meraktan geri arama” davranışından kesinlikle kaçınılması öneriliyor.

SAHTE KURUM ÇALIŞANLARINA DİKKAT

Dolandırıcılar, kurbanlarını kandırmak için arayan kişinin adını, soyadını veya T.C. kimlik numarasını söyleyerek güven yaratmaya çalışabiliyor. Ancak uzmanlar, kişisel bilgilerle konuşmaya başlanmasının dolandırıcıyı resmi bir görevli yapmadığını vurguladı.

Uzmanlar, vatandaşlara şu tavsiyelerde bulundu:

- Şüpheli numaraları engelleyin.

- Sesli tuzaklara karşı telefonda “Evet” demeyin.

- Geri arama yapmayın.

- Resmi kurumlarla iletişimi yalnızca doğrulanmış telefon numaralarından sağlayın.

- Güvenlik uygulamaları kullanın.