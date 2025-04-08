Sidney'in kuzey kıyısındaki Longueville semtinde bulunan semtte, değerli bir arsa tam 1 milyon dolarlık indirimle satışa çıkarıldı. Çünkü içerisinde taşınmaz bir nesne bulunuyor.

ZENGİNLERİN SEMTTE UCUZ BİR ARSA

Zenginlerin yaşadığı semtlerden biri olan Longueville'de bulunan bir arsa satışa çıkarıldı. Değerli bir lokasyonda bulunan bu mülk içerisinde bulunan bir nesneden dolayı normal değerinden bir milyon dolar daha düşük fiyata satılacak. 235 metrekarelik bu arsa, değerli görünse de önemli bir sorunu var.

MÜLKÜN İÇERİSİNDE TRAFO VAR

Çünkü içerisinde büyük bir kulübe büyüklüğünde elektrik trafo merkezi bulunuyor. Bunun nedeni, araziyi satan Ausgrid'in, arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip olmasından kaynaklanıyor. Bu, şirketin, mülk el değiştirse bile trafo merkezine erişim ve bakım konusunda kalıcı yasal haklara sahip olduğu anlamına geliyor.

1 MİLYON DOLARLIK İNDİRİMLE SATILABİLİR

Mülkün yeni sahipleri, mülkün 6,1 milyon metrekarelik bölümünde inşaat yapamayacak. Ancak trafo sayesinde açık artırmayla çok uygun fiyata satılacak. Mülk eğer satılırsa milyon dolarlık bir indirimle satılacak.