Norveç'in kuzeyindeki Svalbard Takımadaları, Türk vatandaşları için yeni bir fırsat kapısı aralıyor. Kutup Dairesi'ne yakın konumuyla bilinen ada, sahip olduğu özel statü sayesinde yabancılara vizesiz giriş imkânı tanıyor. Ancak, Türkiye’den gitmek isteyenler için kritik bir detay var: Svalbard’a ulaşım sadece Norveç üzerinden sağlandığı için, Schengen vizesi almak zorunlu.

VİZESİZ BÖLGE

Svalbard Antlaşması kapsamında ada, tüm taraf ülke vatandaşlarına açık. Bu nedenle Türkler, Svalbard’a adım atarken vizeye ihtiyaç duymuyor. Fakat Oslo üzerinden yapılan transit geçişlerde Norveç’e giriş için çoklu girişli Schengen vizesi gerekiyor. Aksi durumda Türk vatandaşlarının adaya ulaşması mümkün değil.

OTURMA VE ÇALIŞMA İZNİ VERİYOR

Svalbard’da yaşamak veya çalışmak isteyenlerin ise Norveç oturum iznine değil, Svalbard Valiliği’ne başvurmaları gerekiyor. Başvuru sahiplerinden gelir kaynaklarını ve kalacak yerlerini kanıtlamaları talep ediliyor. Şartları yerine getiremeyenlerin başvuruları reddedilebiliyor.

TÜRKİYE DE TARAF ÜLKE

Türkiye’nin de taraf olduğu Svalbard Antlaşması, vatandaşlara adada mülk edinme, oturma, balıkçılık, madencilik ve bilimsel araştırma yapma hakkı veriyor. Böylece Türk vatandaşları, Norveç’in egemenliği altında bulunan bu özel bölgede önemli ayrıcalıklara sahip oluyor.