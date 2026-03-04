Fransız iş gücü, yüksek yaşam maliyetine rağmen sunduğu geniş imkanlar nedeniyle rotasını komşu ülke İsviçre’ye çeviriyor. Avrupa Sınır Ötesi Gruplaşması verilerine göre, İsviçre’deki aktif iş gücünün %27’sini yabancı uyruklular oluştururken, bu oran Cenevre kantonunda %50 barajını aşmış durumda.

MAAŞ FARKLILIKLARI ORTAYA ÇIKIYOR

OECD verileri, iki ülke arasındaki gelir uçurumunu somut bir şekilde ortaya koydu:

İsviçre: Yıllık ortalama brüt maaş 67.409 Euro (aylık net yaklaşık 4.382 Euro).

Fransa: Yıllık ortalama brüt maaş 38.184 Euro.

İsviçre’deki çalışma kültürü, sıkı bir disiplin ile esnekliği bir arada sunuyor. Haftalık 42 saatlik çalışma süresinin takibi için uygulanan giriş-çıkış takip sistemleri, fazla mesailerin izin olarak geri alınmasına olanak tanıyor. Ancak maaş düzeyleri sektörel bazda ciddi farklılıklar gösteriyor; finans sektörü zirvede yer alırken, hizmet ve açık hava sporları gibi alanlar daha düşük skalalarda kalıyor.

%60 ÜZERİNDE SEYREDİYOR

İsviçre’de genel fiyat seviyeleri Avrupa ortalamasının yaklaşık %60 üzerinde seyrediyor. Buna rağmen, ülkede çalışan yabancılar için alım gücü Fransa’ya oranla daha yüksek. Sektör temsilcileri ve çalışan tanıklıkları, yüksek kira ve giderlere rağmen İsviçre'de yaşamın, ay sonunda Fransa'daki bir tam maaşa eşdeğer miktarda tasarruf yapma imkanı tanıdığını doğruluyor.