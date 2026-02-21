İrlanda hükümeti, "Our Living Islands" yani "Yaşayan Adalarımız" politikası kapsamında, ülkenin açık denizdeki izole adalarına taşınarak ev restore eden kişilere 84.000 Euro’ya yani yaklaşık 4 milyon TL'ye kadar hibe desteği sağlıyor.

Haziran 2023’te yürürlüğe giren on yıllık kalkınma planı, anakara ile köprü bağlantısı bulunmayan ve nüfusu giderek azalan 30 offshore adasını canlandırmayı hedefliyor. Kırsal ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen program, bu bölgelerdeki yerleşik toplulukların sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor.

HİBE MİKTARI

Hibe desteği, "Boş Mülk Yenileme Hibesi" (Vacant Property Refurbishment Grant) aracılığıyla iki kategoride sunuluyor: En az iki yıldır kullanılmayan binaların restorasyonu için 60.000 Euro, yaklaşık 3 milyon lira. Yapısal onarım gerektiren harabe durumdaki mülkler için 84.000 Euro, yaklaşık 4 milyon lira.

Verilen ödenekler; çatı onarımı, yalıtım, temel güçlendirme ve iç dekorasyon gibi yapısal işlerde kullanılabiliyor. Ancak mülkün sahibinin ana ikametgahı olması veya uzun süreli kiraya verilmesi şart koşuluyor. Mülklerin tatil evi veya kısa süreli turistik kiralama (Airbnb vb.) amacıyla kullanılması yasaklanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VAR

Programdan yararlanmak isteyen adayların ve mülklerin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor: Binanın 2007 yılından önce inşa edilmiş olması ve başvuru anında en az iki yıldır boş olması.

Mülkün, anakaraya köprü veya dolgu yol ile bağlı olmayan, gelgitlerle izole olan belirli adalarda bulunması. Başvuru sahiplerinin kalıcı taşınma planlayanların standart göçmenlik ve vize düzenlemelerine tabi olduğu belirtildi.