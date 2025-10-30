Alman ve Vietnam hükümetleri, son aylarda Almanya genelinde ortadan kaybolan Vietnamlı stajyerlerle ilgili gelişmeleri Aralık ayında yapılacak ikili toplantıda masaya yatıracak. Nikkei gazetesinin haberine göre, olay özellikle Berlin’deki bir otel okulunda kayıtlı 200’den fazla Vietnamlı stajyerin kaybolmasıyla gündeme geldi.

Yetkililer, kaybolan öğrencilerin büyük bölümünün Almanya’daki restoranlarda ve güzellik salonlarında kaçak olarak çalıştığını tespit etti. Olayın ardından Almanya genelinde benzer vakaların yaşandığı, soruşturmaların genişletildiği belirtildi.

Vietnam diasporasına bağlı sivil toplum kuruluşları da devreye girerek, işe alım ajanslarının suistimallerine karşı mücadele çağrısı yaptı ve mağdur öğrenciler için destek mekanizmaları oluşturulmasını talep etti.

ALMANYA'DA 16 BİN VİETNAMLI BULUNUYOR

Almanya’da yaklaşık 16 bin Vietnamlı meslek öğrencisi bulunuyor. Aylık ortalama bin Euro maaşla çalışan bu öğrenciler, çoğu zaman sahte Almanca dil belgeleriyle ülkeye giriş yapıyor. Habere göre, Vietnam’daki bazı özel dil okulları bu belgeleri sahte şekilde düzenliyor.