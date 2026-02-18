Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüketimi zirveye ulaşan hurma, bu yıl sadece meyvesiyle değil, geri dönüşüm potansiyeli taşıyan çekirdekleriyle de gündeme geliyor. Özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika kültüründe köklü bir geçmişi olan hurma çekirdeği tüketimi, son yıllarda yükselen sağlıklı yaşam trendleriyle birlikte küresel ölçekte yeniden popülerlik kazandı.

YÜKSEK ANTİOKSİDAN İÇERİYOR

Yüzyıllardır Arap yarımadasında kahveye alternatif olarak kullanılan hurma çekirdekleri, günümüzde "sıfır atık" mutfak kültürünün bir parçası haline geldi. Çoğu tüketici tarafından atık olarak görülen bu çekirdekler, içerdiği yüksek antioksidan ve fenolik bileşikler nedeniyle artık işlenerek içecek formuna dönüştürülüyor.

ÇEKİRDEKTEN FİNCANA GELİYOR

Hurma çekirdeğinin içilebilir hale getirilmesi için belirli bir işleme sürecinden geçmesi gerekiyor.

Bu süreç şu aşamalardan oluşuyor:

Meyve kalıntılarından arındırılan çekirdekler, tamamen kuruyana kadar bekletiliyor. Kuruyan çekirdekler, fırın veya tavada karakteristik aromasını kazanana kadar kavruluyor. Kavurma işlemiyle gevrekleşen yapı, öğütücüler yardımıyla toz haline getiriliyor.

KAFEİN İÇERMİYOR

Hurma çekirdeği kahvesi, tat ve aroma olarak geleneksel kahveye yakın bir deneyim sunmasına rağmen kafein içermiyor. Bu özelliği sayesinde özellikle iftar sonrası kafein hassasiyeti yaşayan bireyler için doğal bir alternatif oluşturuyor. Ayrıca, çekirdeklerde bulunan liflerin kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğu ve karaciğer fonksiyonlarını desteklediği bilimsel verilerle kaydedildi.