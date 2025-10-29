Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, milli bayramlar ve 10 Kasım’a denk gelen Cuma hutbelerinde Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adının yer almaması tartışmalara konu olmaya devam ediyor.

Başkanlık görevini Ali Erbaş’tan devralan Safi Arpaguş döneminde de gelenek sürdürülürken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yayımlanan Cuma hutbesinde Atatürk’ün adı yine yer almadı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Atatürk’e yalnızca Diyanet’in sosyal medya paylaşımlarında değinildi.

Diyanet’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hutbelerde Cumhuriyet’in önemi ve vatandaşlara çağrılan mesajlar öne çıkarıldı, Atatürk’ün adı metinde geçmedi.

Hutbede şu ifadeler yer aldı:

"Aziz Müslümanlar! Peygamberimiz (s.a.s)’den öğrendiğimiz, geçmişlerimizden miras aldığımız kardeşlik ruhunu zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan kaçınalım. Aynı inanca, aynı tarihe, aynı ideallere sahip bir millet olarak, farklılıklarımızı zenginlik vesilesi sayalım. İstiklal ve istikbalimiz için geçmişine ve değerlerine sımsıkı bağlı, ahlak ve bilgiyle donanımlı nesiller yetiştirmenin gayretinde olalım. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkalım. Bu toprakları vesileyle; üzerinde yaşadığımız bu canlarıyla bize emanet eden aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Hayatta olan gazilerimize Yüce Rabbimizden sağlık ve huzur diliyoruz. Cenâb-ı Hak, birlik ve beraberliğimizi daim, devletimizi ve milletimizi payidar eylesin. "