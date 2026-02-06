Araç satın almak isteyen milyonlarca tüketici için otomobil piyasasında doğru zamanlama büyük önem taşıyor. Yılın bazı dönemlerinde satışlar olağan seyrinin dışına çıkarken, bu durum fiyatların kısa sürede şişmesine neden oluyor.

Uzmanlara göre bu aylarda yapılan alımlar, alıcıların pazarlık gücünü zayıflatıyor ve piyasa değerinin üzerinde fiyatlarla karşılaşılmasına yol açıyor.

BALON FİYATLAR NASIL OLUŞUYOR?

Otomobil piyasasında balon fiyatların oluşmasında birkaç temel etken öne çıkıyor. Bayilerin sınırlı stok algısı yaratması, “fiyatlar daha da artacak” beklentisi ve tüketicilerin aceleyle karar vermesi, talebin suni biçimde yükselmesine neden oluyor.

Bu süreçte alıcılar fırsatı kaçırma korkusuyla hareket ederken, araç bedelleri kısa sürede gerçek değerinin üzerine çıkıyor. Özellikle kullanım ihtiyacının arttığı dönemlerde piyasa daha da hassas hale geliyor.

BU AYLARDA OTOMOBİL ALMAYIN ÇAĞRISI YAPILDI

Uzmanların ortak görüşüne göre aşağıdaki aylarda otomobil piyasası şişkin seyrediyor ve araç alımı riskli hale geliyor:

Mayıs – Haziran

Yaz tatili öncesi araç yenileme isteği artıyor. Okulların kapanması, tatil ve seyahat planları talebi yükseltiyor. Artan ilgi fiyatlara doğrudan yansıyor.

Eylül

Yaz döneminde araçsız kalanlar ve çocuklarını okula götürme ihtiyacı duyan aileler Eylül ayında acil alıma yöneliyor. Bu da ikinci el ve sıfır araç fiyatlarında yükselişe neden oluyor.

Aralık

Bayiler yıl sonu satış hedeflerini tutturmak için kampanyalar düzenlese de bu hareketlilik ikinci el piyasasında fiyatların yükselmesine yol açıyor. Görünürde indirim olsa da gerçek fiyat avantajı her zaman sağlanamıyor.

OTOMOBİL ALMAK İÇİN EN DOĞRU 3 AY

Peki araç almak için en uygun zaman ne zaman? Uzmanların değerlendirmelerine göre otomobil piyasasının en dengeli ve fiyatların görece uygun olduğu aylar:

-Ocak

-Şubat

-Kasım

Bu dönemlerde talep düşüyor, satıcıların pazarlık payı artıyor ve alıcılar daha avantajlı fiyatlarla araç satın alabiliyor.

Otomobil alırken sadece araç seçimi değil, doğru ayı beklemek de bütçeyi korumanın en önemli yollarından biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, acele karar vermek yerine piyasanın sakin olduğu dönemlerin tercih edilmesini ve fiyat araştırmasının detaylı yapılmasını öneriyor.