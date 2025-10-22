Kış aylarıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren doğal besinler yeniden gündemde. Uzmanlar, bu dönemde düzenli balık tüketiminin hem bağışıklık hem de kalp sağlığı için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’nın beslenme rehberine göre balık, omega-3 yağ asitleri (EPA ve DHA), D vitamini, çinko, iyot ve yüksek kaliteli protein açısından en zengin gıdalar arasında yer alıyor. Bu değerli bileşenler, çocuklarda zihinsel gelişimi desteklerken, yetişkinlerde kalp-damar hastalıkları riskini azaltıyor.

Uzmanlar, balığın “kış aylarında bağışıklığı güçlendirmenin en doğal yollarından biri” olduğunu belirtirken, haftada en az iki kez balık tüketilmesini öneriyor.

KIŞIN BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN BALIKLAR

1. İstavrit

Kış aylarında bolca bulunan istavrit, omega-3 ve B12 vitamini açısından oldukça zengin. 100 gramında yaklaşık 1,2 gram omega-3 bulunuyor. Uzmanlar, istavriti ızgara veya fırında, yanında C vitamini içeren yeşilliklerle tüketmeyi öneriyor. Bu sayede hem lezzet hem de bağışıklık desteği artıyor.

2. Palamut

Eylül ayından şubata kadar lezzetinin zirvesinde olan palamut, bağışıklık sisteminin dostu D vitamini ve selenyum açısından güçlü bir kaynak. Yağ oranı yüksek olduğu için ızgara veya buğulama yöntemiyle pişirildiğinde daha sağlıklı hale geliyor.

3. Hamsi

Türk mutfağının vazgeçilmezi hamsi, B12, demir, kalsiyum ve omega-3 bakımından oldukça dengeli bir balık. Düzenli tüketimi, kan dolaşımını düzenliyor ve kolesterolü dengede tutmaya yardımcı oluyor. Beslenme uzmanları, kızartma yerine fırında veya buğulama hamsi öneriyor.

4. Uskumru

Soğuk denizlerin besleyici türlerinden uskunru, 100 gramında 2,5 gram omega-3 barındırıyor. Düzenli tüketimi kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü (HDL) artırıyor. Uzmanlar, tuzlanmış ya da füme yerine taze uskumru buğulaması tavsiye ediyor.

5. Somon

Dünyanın en çok araştırılan balıklarından somon, içerdiği omega-3, D vitamini ve selenyum ile vücutta iltihap oluşumunu azaltıyor. Haftada bir kez somon tüketmek, grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlıyor. Uzmanlara göre en doğru pişirme yöntemi, ızgara veya fırında somon.