Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın ortağı olduğu Macaristan merkezli şirketin ESK’ya satış yaptığına dair belgeler yanıtsız bırakılıyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan’da kurduğu şirket üzerinden yapılan et ticaretine ilişkin belgeleri Sözcü TV’de bir kez daha kamuoyuna açıkladı. Çömez, milyonlarca liralık işlem hacmine rağmen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın günlerdir sessiz kalmasının ‘asıl skandal’ olduğunu söyledi.

Çömez, Taylan’ın Macaristan’da ‘Green Farmen Trade’ adıyla kurulan şirkette hem ortak hem de müdür olarak görev aldığını, 399 sayılı KHK’nın ise bir kamu yöneticisinin görev alanıyla ilgili herhangi bir şirkette ortak ya da yönetici olmasını açıkça yasakladığını hatırlattı.

NEDEN ŞİRKETİ KAPATMADI?

Taylan’ın “Bu şirketle hiçbir ticaret yapmadım” sözlerini hatırlatan Çömez, Macaristan Maliye Bakanlığı’ndan alınan beyannameleri canlı yayında göstererek şirketin son dört yılda 1 milyar lira ciro yaptığını, üstelik bu işlemlerin bir kısmının Et ve Süt Kurumu ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Çömez, “Hani ticaret yoktu? Bu ciroyu nasıl yaptın? Belgeler burada” diyerek skandalın boyutunu vurguladı. Tarım Bakanı Yumaklı’nın “Bu şirketten tek gram ürün alınmadı” sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Çömez, buna rağmen bakanlığın hâlâ resmi bir açıklama yapmadığına dikkat çekti. “Bakan ‘Bilmiyorum’ diyorsa ayrı skandal, biliyorsa gereğini yapmıyorsa ayrı skandal” diyen Çömez, genel müdürlük koltuğuna oturmasına rağmen Taylan’ın neden şirketi kapatmağını sordu ve ekledi:

“Sayın Bakan, Genel Müdür Mücahid Taylan’ın ortağı olduğu belirtilen bu şirketten Et ve Süt Kurumu’nun kaç milyar liralık ürün satın aldığını kamuoyuna açıklayacak mısınız?”

‘Et krizinin ardında bu 4’lü var

İktidar et ithal ederek piyasayı dengelemeye ve fiyatı düşürtmeye çalışıyor ama vatandaş yine ucuz ete ulaşamıyor. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda Tarım Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın pahalı et konusundaki sorunun arka planında “et lobileri” olduğunu söyledi ve 4 kişinin ismini verdi. Günaydın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya “Mücahit, Bülent, Mustafa, Bilal... Bu isimlere dikkat edin, yaptıkları üzerinize kalacak. Büyük paralar kazanıyorlar ama Türkiye kırmızı ete muhtaç hale geliyor” dedi. Günaydın, “Bu 4 ismi ben araştırdım” diyerek 4 kişinin soyadını vermedi.