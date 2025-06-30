İş İnsanı Ünal Aysal tarafından uzunca bir dönem otel olarak işletilen ve boğazın önemli lokasyonlarından Kuruçeşme’de konumlanan eski adıyla Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı yeni adıyla Hotel Les Ottomans’ın tartışmalı ihalesi bugün gerçekleşiyor.

Unit Group çatısı altında Aysal ailesinin üyeleri tarafından hayata döndürülen yalı arazisi, Akbank’tan temin edilen krediye karşılık ipotek ettirilmiş sonrasında, alacakların ihalesiz bir şekilde tanınmış iş insanı Serdar Bilgi’nin şirketi tarafından satın alınmasıyla tartışmalı süreç başlamıştı. İhale ilgili görüştüğümüz Unit Group Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal, yaşanan süreci “Bir üstüne çökme operasyonu var” sözleriyle değerlendirirken, ihaleye çıkılan rakamın yalının gerçek değerinin çok altında olduğunu kaydetti.

DEĞERİ 180 MİLYON DOLAR

Genel kredi sözleşmesinde borçlu adresinin açıkça Amsterdam Hollanda yazıyor olmasına rağmen Türkiye’de şirkete hiçbir zaman ait olmayan bir adrese ödeme emri gönderildiğini kaydeden Aysal, banka tarafından alacakların BLG Varlık Yönetimi AŞ’ye devredildiğini kaydetti. Hukuken ve kanunen bütün varlık yönetim şirketlerine açık bildirim yapılması gerektiğini kaydeden Aysal, “Bu sürede ihale yapılacak ve herkes katılacak belki de Serdar Bilgi değil başka bir şirket daha iyi bir fiyat verecekti. İkinci konu ihaleye çıkılan rakam çok düşük bir rakam. Bizim serbest değerlendirme kurullarından aldığımız rapora göre buranın piyasa değeri 178-180 milyon dolar civarında. Sıradan eski yalılar 150 milyon dolara satılıyor. Burası yepyeni bir yer. 180 milyon dolar değeri olan bir yer için bugün 35-50 milyon dolar civarı bir rakama gidiyor. Yani bir üstüne çökme operasyonu var. Zaten operasyonun bu kadar hızlı yapılmış olması üstüne çökme operasyonuyla işaretlendiriliyor” dedi.

Teklif çok aşağıdan verildi

Satışa çıkış için dava sürecinin rekor bir sürede tamamlandığını kaydeden Ünal Aysal, “Satış yarın yapılırsa bizim yeniden satışın iptali davasını açmamız gerekiyor. Bir iş adamı olarak tecrübeme dayanarak söylüyorum bir şekilde satışın iptal edileceğine dair iş adamlarında ve alıcılarda inanç var. Bu nedenle çok aşağıdan bir teklif verildi. Bunu da büyük ihtimalle aynı ekip veya o ekibe yakın bir kurum vermiş olacak” diye konuştu.

Karar çıkarsa ihale iptal olur

Ünal Aysal, satış sürecine ilişkin iki ayrı dava açtıklarını ve öğle saatlerine kadar iki davadan birinde karar çıkması halinde ihalenin iptal edileceğini kaydetti. Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı zamanının en prestijli yalılarından birisi olurken, yalı ve müştemilatı, üzerinde III. Ahmet zamanına dayanan kalıntılar, bir çeşme ve bahçe takımları bulunan, toplam 4527 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmişti.