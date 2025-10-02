Mağazalarda şeker yerine geçecek ürünler aramakla uğraşmanıza gerek yok. Çözüm pencere kenarınızda bir saksıda yetiştirebileceğiniz stevia bitkisinde gizli. Yapraklarında doğal tatlandırıcı bileşikler bulunan bu özel bitki, şekere sağlıklı bir alternatif sunuyor.

ŞEKERDEN UZAK DURMAK İSTEYENLERİN GÖZDESİ

Stevia’nın yapraklarında steviol glikozitler adı verilen bileşikler bulunuyor. Bu maddeler, bildiğimiz beyaz şekerden çok daha tatlı olmalarına rağmen kalori içermiyor. Yani tatlı ihtiyacınızı karşılıyor ama kilo aldırmıyor. Bu özelliğiyle diyet yapanların ve şekerden uzak durmak isteyenlerin gözdesi haline gelmiş durumda.

YIL BOYU SAKSIDA YETİŞTİRİLEBİLİYOR

Anavatanı Güney Amerika olan stevia, Paraguay ve Brezilya’da doğal olarak yetişiyor ancak uygun koşullar sağlandığında bizim mutfaklarımızda da kolayca yerini alabiliyor. Türkiye’de stevia, bahçede mevsimlik olarak veya yıl boyu saksıda yetiştirilebiliyor.

Kurutulmuş stevia yaprakları, hafif meyan kökü aromasıyla dikkat çekiyor ve doğal tatlandırıcı olarak kullanılabiliyor. Kalori içermemesi sayesinde şeker hastaları ve kilo kontrolü yapanlar için de uygun bir seçenek oluşturuyor.

EVDE YETİŞTİRMEK İÇİN BU NOKTALARA DİKKAT EDİN

Stevia yetiştirmek için ihtiyacınız olan şeyler oldukça basit. Hafif asidik veya nötr yapıda, geçirgen ve verimli topraK. Geniş ve derin bir saksı. Kum veya perlit içeren toprak karışım. Saksının dibine eklenecek drenaj malzemesi (çakıl veya kil)

Bitkiyi güneş gören bir pencere kenarına yerleştirin. Düzenli olarak azar azar sulayın, durgun sudan uzak tutun. Daha gür büyümesi için zaman zaman sürgün uçlarını kesmeyi unutmayın.

YAPRAKLARINI DOĞRUDAN ÇAY VEYA KAHVEYE EKLEYEBİLİRSİNİZ

Stevia yalnızca yetiştirmesi kolay bir bitki değil, aynı zamanda işlenmesi de pratik. Yaprakları taze halde doğrudan çay ya da kahveye eklenebiliyor. Toplanan yapraklar gölgede kurutulduğunda ise doğal tatlandırıcıya dönüşüyor. Kurutulmuş yapraklar toz haline getirilerek kek, tatlı ve içeceklerde kullanılabiliyor. Ayrıca su ya da alkol içinde bekletilerek sıvı ekstrakt hazırlanabiliyor. Böylece şekere alternatif, kalorisiz bir tatlandırıcı mutfakta her an hazır oluyor.