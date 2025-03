Sağlıklı yaşam uzmanı Dan Buettner, dünyanın en uzun yaşayan bireylerinin bulunduğu "Blue Zone" bölgeleri üzerine yaptığı araştırmalarda Ege Denizi'ndeki İkarya adasını inceledi ve burada yaşayanların uzun ömürlerinin sırlarını paylaşmaya başladı.

İkarya, M.Ö. 7 binlere dayanan tarihine rağmen günümüzde sadece 9 bin kişilik bir nüfusa sahip. Dan, bu adanın Blue Zone bölgeleri arasında en ilginçlerinden biri olduğunu belirtti. İkarya sakinlerinin yaşadığı uzun ve sağlıklı hayatlar, onları ABD'deki bireylerin beşte biri kadar demans riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Dan, adadaki insanların çok daha uzun bir ömür sürdüklerini ve zihinsel olarak da keskin kaldıklarına dikkat çekti.

Dan Buettner, İkarya'nın sakinlerinden biri olan Stamatis Moriatis'in hikayesine de değindi. Moriatis, ABD'ye taşındıktan sonra kanser teşhisi almış ancak İkarya'ya geri döndüğünde 35 yıl daha yaşamış. Bu hikaye, İkarya'nın sağlıklı yaşam sırrını merak edenlere ilham veriyor.

İKARYA'DA BU KADAR UZUN YAŞAMIN SIRRI NE?

Dan, adalıların günlük alışkanlıklarını incelediğinde, bitki çaylarının bu uzun ömürlü yaşamda önemli bir rol oynadığını öne sürerken her içtikleri biberiye, kekik ve nane çayları, sabahları genellikle kahve yerine tercih ediliyor. Ayrıca İkarya sakinlerinin yaşam tarzı da dikkat çekiyor. Diğer Yunan köylerinden farklı olarak, burada insanlar daha bağımsız bir yaşam sürdürüyor. Dan, adadaki insanların kendi bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlerle beslenerek doğayla iç içe bir yaşam sürmelerinin, uzun ömürlü olmanın bir parçası olduğunu belirtti.

YORUMLAR DA DESTEKLİYOR

Sosyal medya kullanıcıları da bu gözlemleri doğruladı. Bir kullanıcı "Ben İkaryalıyım. Bu durum, beslenme alışkanlıklarımızla ve bolca yürüyüş yapmamızla ilgili olabilir. Büyük büyük anneannem ve büyük büyükbabam, 90 yaşında olsalar da her yere yürüyerek giderler" şeklinde yorum yaptı. Başka bir kullanıcı ise büyük büyükbabalarının 108 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam ettiğini ve günlük yürüyüşler yaptığını açıkladı. Adadaki yaşam tarzının sağlıklı olduğu hakkında başka yorumlar da geldi. Bir kullanıcı daha "İkarya'da her sabah ballı yoğurt yedim, ABD'de asla yapmam. Çok az et tüketiyorlar ve neredeyse hiç şeker yemiyorlar. Ayrıca her gün hafif egzersizler yapıyorlar, yürüyüş, bisiklet ve bahçe işleri gibi" ifadelerine yer verdi.