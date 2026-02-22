ABD'de üniversite mezunlarının mezuniyetten sonraki ilk 5 yıl içindeki kazançlarını mercek altına alan araştırma, en yüksek maaşlı branşları belirledi. Sadece lisans derecesine sahip tam zamanlı çalışanların verilerine odaklanan analiz, özellikle mühendislik ve teknik bilimlerin finansal açıdan altın çağını yaşadığını gösteriyor.

YENİ MEZUNLARDA MÜHENDİSLİK RÜZGARI

Araştırmaya göre, 22-27 yaş arası genç profesyoneller için bilgisayar, yazılım ve kimya mühendisliği gibi alanlar cüzdanı en hızlı dolduran bölümler arasında. Henüz yolun başında olmalarına rağmen bu mezunlar, ortalama 90 bin dolar (3 milyon 870 bin TL) seviyesindeki yıllık gelirleriyle ülke ortalamasını geride bırakıyor.

İşte 22-27 yaş arası çalışanlar için en yüksek maaşa götüren 18 ana dal:

Bilgisayar mühendisliği: 90 bin dolar (3.870.000 TL)

Bilgisayar bilimi: 87 bin dolar (3.741.000 TL)

Kimya mühendisliği: 85 bin dolar (3.655.000 TL)

Havacılık ve uzay mühendisliği: 85 bin dolar (3.655.000 TL)

Endüstri mühendisliği: 83 bin dolar (3.569.000 TL)

Elektrik mühendisliği: 82 bin dolar (3.526.000 TL)

Makine mühendisliği: 80 bin dolar (3.440.000 TL)

İnşaat hizmetleri: 75 bin dolar (3.225.000 TL)

İnşaat mühendisliği: 75 bin dolar (3.225.000 TL)

Genel mühendislik: 75 bin dolar (3.225.000 TL)

Diğer mühendislik bölümleri: 75 bin dolar (3.225.000 TL)

Ekonomi: 72 bin dolar (3.096.000 TL)

İş analitiği: 72 bin dolar (3.096.000 TL)

Matematik: 70 bin dolar (3.010.000 TL)

Hemşirelik: 70 bin dolar (3.010.000 TL)

Finansman: 70 bin dolar (3.010.000 TL)

KARİYERİN ZİRVESİNDE GELİRLER KATLANIYOR

Mühendislik mezunları sadece işe başlarken değil, meslekte tecrübe kazandıkça da fark yaratıyor. New York Fed verilerine göre, 35 ila 45 yaş arasındaki profesyonellerde yıllık kazançların 135 bin dolar (5 milyon 805 bin TL) bandına kadar çıktığı görülüyor. Yapay zekanın teknik işleri yeniden şekillendirdiği bu dönemde, analitik becerileri yüksek mühendislerin önümüzdeki on yıl içinde daha da büyük talep görmesi bekleniyor.

Kariyerlerinin ortasında ortalama kazancı 100 bin dolar ve üzeri olan bölümler ise şunlar: