Bazı insanlar uzlaşır, bazıları ise asla geri adım atmaz. Astrolojiye göre, Zodyak'ta öyle bir burç var ki, bir kere karar verdiğinde onu fikrinden döndürebilecek hiçbir güç yoktur. "Belki" veya "deneyelim" gibi kelimelerin lügatında olmadığı bu burç için her şey nettir: ya hep ya hiç. Peki, bu sarsılmaz kararlılığın arkasında ne yatıyor?

Bu burç için inatçılık, bir zayıflık değil, karakter gücünün bir yansımasıdır. Geri adım atmanın veya pes etmenin, kontrolü kaybetmek ve kendi değerlerine ihanet etmek anlamına geldiğine inanır. Mantığı basittir: Eğer haklıysan, taviz vermeye gerek yoktur. Ve bu burç, kendi gözünde neredeyse her zaman haklıdır.

Dışarıdan soğuk ve mesafeli görünebilse de, aslında son derece derin duygulara sahiptir; sadece bunları bir zırh gibi gizler. Bu sert tavır, genellikle incinme korkusundan kaynaklanan bir savunma mekanizmasıdır. Canı yandığında bunu söylemek yerine, siz hatanızı anlayana kadar sizi hayatından sessizce çıkarabilir.

İlişkilerde de bu aşırı uçlardaki tavrını sürdürür. Ya tüm kalbiyle sever ve sahiplenir ya da sizi tamamen hayatından siler. Uzlaşmaya sadece kendi kuralları çerçevesinde açıktır ve partnerinin de en az kendisi kadar güçlü ve kararlı olmasını bekler. Zayıflığa ve kararsızlığa toleransı yoktur.

Eğer aklınıza Akrep geldiyse, doğru tahmin ettiniz. Astrolojiye göre Akrep, uzlaşmayı bilmeyen burçtur. Sezgileri, gücü ve duygusal derinliği onu sarsılmaz kılar. Diğerleri huzuru ararken, Akrep bedeli ne olursa olsun gerçeğin peşindedir.