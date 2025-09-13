Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağıl Güzelçamıl plajında yıllar sonnra ilk kez çiçek açan tek bir kum zambağı (Pancratium maritimum L.) doğa sevenler tarafından koruma altına alındı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü “ Türkiye’de doğal olarak yetiştiği bilinen ve kayıt altına alınan tek Pancratium türü olup Amaryllidaceae (Zambakgiller) familyasının üyesi olan bitkiyi koruma altına aldık. Çünkü Kuşadası sahillerinde 80’li, 90’lı yıllarda kıyı kumullarında yoğun olarak görülen Kum zambakları, kıyı bölgelerinde hızla yayılan yazlık konutlarla birlikte kaybolup gittiler” dedi.

KUMULLAR KORUNABİLİRSE ZAMBAKLAR ÇOĞALIR

EKODOSD (Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği )Başkanı Bahattin Sürücü yaptığı açıklamada “Yıllar sonra bir kum zambağının Güzelçamlı sahilinde beyaz çiçeklerini açtığı görüldü.

TEK BİR KUM ZAMBAĞI KORUMA ALTINA ALINDI

Sürücü açıklamasının devamında ise “Güzelçamlı’da tek bir kum zambağı olsa da sembolik bir anlamı var. Umarız geçmiş yıllardaki gibi, Kuşadası sahillerinde yine kum zambakları açar. Herkes kumulları temiz kullanır. Kumulları korumak, denizi ve diğer canlıları korumaktır” dedi.

CEZASI AĞIR

Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambağını koparana Çevre Kanunu kapsamında 387 bin 141 liradan 555 bin TL. ye kadar para cezası uygulanabiliyor.