Artvin’de endemik türler arasında yer alan yayla çayı çiçeğini yurt dışına kaçırmak isterken yakalanan bir kişiye 557 bin 212 lira idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.Ö. (29) adlı şüphelinin endemik bitki türü yayla çayı çiçeğini yasa dışı yollarla Gürcistan’a götüreceği yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarp köyü sınırında yakalandı.
35,23 GRAM ÇİÇEK ELE GEÇİRİLDİ, 557.000 212 LİRA CEZA KESİLDİ
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 35,23 gram yayla çayı çiçeği bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen bitkiye el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 557 bin 212 lira idari para cezası kesilen B.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Yetkililer, endemik bitki türlerinin izinsiz toplanması ve yurt dışına çıkarılmasının ağır yaptırımlara tabi olduğunu vurgulayarak, doğanın korunması konusunda uyarıda bulundu.