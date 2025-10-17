Çikolata, genellikle yüksek şeker içeriği ve besin değerinin düşüklüğü nedeniyle sağlıksız bir atıştırmalık olarak görülür. Oysa yüksek kakao kuru maddesi içeren ve neredeyse hiç süt barındırmayan bitter çikolata, sağlık açısından diğer çikolata türlerinin önüne geçiyor.

SAĞLIĞIN GİZLİ GÜCÜ: KAKAO

Beslenme uzmanları, bitter çikolatanın bu üstünlüğünü kakao çekirdeğinde bulunan güçlü fitokimyasallara bağlıyor. Diyetisyen Surrey Live, yaptığı açıklamada, kakao çekirdeklerinde iltihap giderici, kanser önleyici ve hipertansiyonu düşürücü özellikleri kanıtlanmış fitokimyasallar bulunduğunu belirtiyor. Surrey, bir ürünün ne kadar kakao çekirdeği katısı içerirse o kadar besleyici olduğunu söylüyor. Budan dolayı bitter çikolata en fazla kakao çekirdeğine sahip olduğu için besin değeri de oldukça yüksek.

Bitter çikolata aynı zamanda flavonoid açısından da oldukça zengin bir tür. Flavonoidler, kalp sağlığını destekleyen ve antioksidan özellikleriyle bilinen doğal bileşiklerdir. Uzmanlar, daha sağlıklı bir tatlı alternatifi arayanlara en az %70 kakao oranına sahip çikolataları tercih etmelerini öneriyor.

EN AZ İŞLENMİŞ ÇİKOLATA

ZOE'nin kurucusu Profesör Tim Spector, "Çok yüksek kakao içeriği tercih ederseniz, sağlıksız bir şey tüketme ihtimaliniz azalır. Etiketinde en az içerik bulunan ürünleri seçin; böylece fazla işlem görmemiş, gerçekten doğal bir çikolata tüketmiş olursunuz" diyerek dikkat çekti.

Kısacası, kakao oranı ne kadar yüksekse çikolata o kadar sağlıklı.