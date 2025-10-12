Kripto para piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yeni gümrük vergisi açıklamalarının ardından adeta çöktü.

Kripto paraların toplam piyasa değerinden yalnızca birkaç saat içinde 550 milyar dolar silinirken, piyasada bazı altcoinler yüzde 90'a varan kayıplar yaşadı.

Trump, 1 Kasım itibariyle Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

23.50’de gelen bu açıklama piyasalarda şok etkisi yarattı.

YATIRIMCI DEV ZARAR ETTİ

Gün içinde 122 bin dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, kısa sürede 102 bin dolara kadar geriledi. Altcoin’lerde ise tablo çok daha sertti: bazı büyük kripto paralar bir yıl önceki değerlerine dönerken, Binance üzerinde listelenen bazı token’larda düşüş oranı yüzde 90’a ulaştı.

Ekonomim'de yer alan habere göre; Kaldıraçlı işlemlerde de büyük yıkım yaşandı.

Son 24 saat içinde 10 milyar doları aşan pozisyon zorunlu olarak kapandı.

Zararla pozisyonu kapanan kullanıcı sayısı 1,5 milyona yaklaştı.

Uzmanlar, piyasalarda oluşan bu şok dalgasının kısa vadede toparlanmasının zor olduğunu belirtiyor.

Trump’ın açıklamalarının sadece kripto değil, küresel finans piyasalarında da risk iştahını sert biçimde azalttığı ifade ediliyor.

TÜRK YATIRIMCININ KAYBI 2 MİLYAR DOLARA YAKIN

Kripto borsasında yaşanan kara gecede Türk yatırımcıların yaklaşık 1 milyar 650 milyon dolar zarar ettiği öğrenildi. Bazı kaynaklar ise bu rakamın 2 milyar dolara ulaşabileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye, kriptoya yüksek ilgi gösteren ülkeler arasında yer alıyor.

İşte öne çıkan bazı veriler:

2025’te Türkiye’ye özel kripto penetrasyonu %23 olarak değerlendiriliyor. Bazı kaynaklara göre, Türkiye’de nüfusun yaklaşık %16-17’si kripto sahibi.

Yeni düzenlemelerle, 2025’te Türk kripto piyasasında transfer sınırları ve kimlik doğrulama yükümlülükleri uygulanıyor. 2026’ya kadar Türkiye’deki kripto kullanıcı sayısının 14 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.