Kamu kaynaklarında yaşanan eş, dost, akraba ve siyasi kayırmacılık bir kez daha gözler önüne serildi. Türkiye Varlık Fonu’nun kiraladığı araçlar da “yandaşın” çıktı. Fon’un 2021–2024 yılları arasında kiraladığı 58 araçtan 41’inin AKP’li eski milletvekili Hüseyin Filiz’in oğullarına ait şirketten alındığı belirlendi.

SİYASİ BAĞLANTILAR VAR

Türkiye Varlık Fonu araç kiralama ihalesindeki ‘kayırma’ CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından gündeme taşındı. “Kamu kaynakları hoyratça kullanılıyor” diyen Akay şunları söyledi:

“Varlık Fonu için 2021–2024 döneminde kiralanan 58 aracın 41’i Celiz Filo’dan temin edildi. Bazıları Fon’un üst düzey yöneticileri tarafından makam aracı olarak kullanılıyor.

Celiz Filo, AKP eski

Milletvekili Hüseyin Filiz’in oğullarına ait. Bu durum ticari tercih veya tesadüf değil. Kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını ortaya koyuyor.

Devletin araç filosu ve kamuya ait kiralama imkânları varken iktidara yakın şirketlere yönelmek, tasarruf değil israf ve kayırmacılıktır. Varlık Fonu milletindir, AKP’nin kadro ve çevrelerine dağıtılacak bir kaynak değildir.”

FİLOCU AKTÖR

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre Celiz Filo şirketinin yönetim kurulu üyeleri İsmail Filiz, Oğuzhan Filiz ve Cengizhan Filiz’den oluşuyor. İsmail Filiz, “Ezel” dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı karakterin, estetik ameliyat geçirmeden önceki hali olarak ekrana gelmişti.