Bilimle gündeme gelmesi gereken üniversiteler akraba, eş, dost kayırmacılığıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Buna son ve çarpıcı örnek Sivas’tan geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde yapılan alımlar “aile üniversitesi” yorumlarına neden oldu.

İŞTE O ALIMLAR

10 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan Öğretim Görevlisi Kadrosu Giriş Sınavı Sonuçlarında, Sağlık Hizmetleri MYO Diyaliz Programı’na Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengönül’ün halasının torunu Buse Semerci Arıkan, Yıldızeli MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü’ne Prof. Dr. Yavuz Siliğ’in öğrencisi Gülcihan Çınar Kaya atandı.

Yıldızeli MYO Çocuk Gelişimi Programı’na ise tek aday olarak Hacı İsmail Çıngı yerleştirildi. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Serap Çetinkaya’nın kardeşi Hüseyin Fatih Çetinkaya Yıldızeli MYO Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü’ne alındı.

Yine 10 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan öğretim elemanı kadrosu giriş sınavı sonuçlarına göre ise,. Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ise MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Merve Şeker Yılmaz’ın eşi Sabri Yılmaz yerleştirildi.

Ayrıca 31 Aralık 2024 tarihli alım ilanında ise,Yıldızeli MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü’ne, Rektör Yardımcısı Hayati Öztürk’ün yeğeni ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Nail Altunay’ın eşi Ayşenur Öztürk Altunay yerleştirildi.

AKP’Lİ İSME “ÖZEL İLAN”

21 Ağustos 2025 tarihinde açıklanan Gemerek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Alımına İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçlarına göre ise, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Programına 2023 yılında AKP’den Milletvekili Aday Adayı olan Haktan Dursun alındı.

AKP’li Dursun için özel kadro açıldığı ve sınavda tez danışmanının jüri üyesi olduğu iddia edildi.