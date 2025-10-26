AKP iktidarında derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon nedeniyle yurttaşların mahalle bakkallarına olan borcu her geçen gün artıyor.

“HALKIN YOKSULLUĞUNU ŞOVA DÖNÜŞTÜRDÜLER”

AKP Afyonkarahisar İl Başkanı ve bazı parti yöneticileri kentte iki mahalledeki bakkallarda yurttaşların ödeyemediği borçlarını kapattı. AKP’liler yoksul vatandaşların borç defterinin kapatılmasını hem basına servis etti hem de sosyal medya hesaplarından paylaşarak şova dönüştürdü.

AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İl Başkanımız Av. Turgay Şahin’in koordinesinde, İl Yönetim Kurulu Üyelerimizin hayırseverliğiyle şehrimizde iki mahallemizde mahalle bakkallarındaki zimem defterleri kapatılarak gelenek yaşatıldı. Bu anlamlı etkinlikte Başkanımız Şahin’e; İl Başkan Yardımcılarımız, İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İl Gençlik Kolları Başkanımız ve Merkez İlçe Teşkilatımız eşlik etti. Paylaşmanın ve kardeşliğin adı AK Parti” ifadelerine yer verildi.

“BORÇ DEFTERİ KAPATMAKLA FAKİRLİK BİTMEZ, EKONOMİYİ DÜZELTİN”

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, AKP’lilerin yardımı şova dönüştürmesine tepki gösterdi. AKP’lilerin halkın yaşadığı çaresizliği şov malzemesi yaptığını ifade eden Mısırlıoğlu, şunları söyledi:

“Bugün borç defteri kapatıyorlar ama yarın aynı vatandaş yeniden veresiye yazdıracak. Çünkü mutfakta yangın devam ediyor. Bu yapılan, halkın onuruyla oynayarak yoksulluğu gizleme girişimidir. Borç defteri kapatmakla fakirlik bitmez, ekonomiyi düzeltin. Bu yapılan bir iyilik değil, reklamdır. Basına servis edip ‘bakın borç kapattık’ diyerek halkın yaşadığı çaresizliği şov malzemesi yapmak, siyasi etikle bağdaşmaz. Eğer samimiyseniz kameraları kapatın, halkın geçimini sağlayın. Vatandaş borç defterinin değil, geçim derdinin kapanmasını istiyor. İnsanlarımız çalışıp alnının teriyle yaşamak istiyor. Onları seçim öncesi şovlarla kandırmak değil, refah içinde yaşatmak gerekir. Borç defteri değil, devletin ekonomi politikası yanlış. İnsanlar geçinemiyor, maaş yetmiyor, pazar fileleri dolmuyor. Bu halkın derdi borç silmekle değil, üretimle, istihdamla, adaletli gelir dağılımıyla çözülür. Şov değil, çözüm zamanı!”