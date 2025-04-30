Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk’ü, makamında şekerlikle başına vurarak yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Dulkadiroğlu Belediye Binası’nda meydana geldi.

Ali Karataş, görüşmek için Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk’ün odasına gitti.

Görüşme sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı ve Karataş, sehpa üzerindeki bakır şekerlikle Öztürk’e saldırdı.

Başına aldığı darbeyle yaralanan Öztürk, güvenlik görevlilerden yardım istedi.

Ali Karataş, ihbar üzerine belediyeye gelen polis tarafından gözaltına alındı. Latif Öztürk ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

BELEDİYEDEN KINAMA

Olayla ilgili Dulkadiroğlu Belediyesi’nden de açıklama yapıldı.

Açıklamada emniyetin gerekli tahkikata başladığı ve sürecin yakından takip edileceği belirtilerek şöyle denildi:

- Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Latif Öztürk, bugün vatandaş kabulü esnasında, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple menfur bir saldırı girişimine maruz kalmıştır.

-Bu saldırı girişimini şiddetle kınıyoruz.

-Olayla ilgili emniyet birimlerimizce gerekli tahkikat derhal başlatılmış olup, sürecin yakından takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.

-Belediye mensuplarımıza yönelik bu tür çirkin girişimler karşısında asla sessiz kalmayacağız ve gerekli tüm hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağız.

KARATAŞ GÖREVDEN ALINDI

Ali Karataş’ın emniyetteki sorgusu devam ederken, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı da bir açıklama yaparak olayın kişisel meseleden dolayı yaşandığı, Ali Karataş’ın il başkan yardımcılığı görevinden alındığı ve parti için disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerimiz bugün Dulkadiroğlu Belediyemizde yaşanılan elim olaydan dolayı il başkan yardımcısı olan Ali Karataş görevden alınmış olup, ilgili parti içi disiplin kuralları başlatılmıştır. Konunun Yeniden Partisi İl Başkanlığı ve Dulkadiroğlu Belediyesi arasındaki güçlü bağlantı ile hiçbir alakası yoktur. Kişisel meseleden dolayı olay vuku bulmuştur" denildi.