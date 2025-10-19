Sosyal medyada "Bu da oldu!" dedirten bir paylaşım gündem oldu.

Abartılı kıyafetli sünnet düğünü, renkli balonlarla yapılan cinsiyet partileri, 6 ay kınası gibi etkinliklere bir yenisi eklendi.

Sosyal medyada gündem olan videoda gözleri kapatılarak düğün salonu benzeri bir yere getirilen genç kadının önce göz bandı açıldı.

KABE TEMALI UMRE PASTASI KESİLDİ

Mekana gelen kadına "Umre Kınası" organizasyonu yapıldığı anlaşıldı.

Kadının çok şaşırdığı görülürken, Kabe temalı "Umre Yolcusu Kalmasın" yazılı pasta kesildi.

"Akrabalara 50 yıllık dedikodu çıkartacak umre kınamız" notunun yer aldığı videoda kınaya katılan kişiler ayrıca üzerine mum dikilen kınaları yaktı.

Video sosyal medyada binlerce görüntüleme aldı.