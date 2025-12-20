Bismil İlçe Jandarma Komutanlığında usulsüz işlemlerle 154 kişiye silah taşıma ruhsatı verildiği İl Jandarma Komutanlığı denetleme raporuyla tespit edildi.

Dosyalar incelendikten sonra askerler hakkında idari soruşturma başlatılırken, savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da 159 sanık hakkında Ağır Ceza Mahkemesine dava açtı. İddianamede, ruhsat işlem astsubayı Şemsettin T.’nin usulsüz işlemleri yaptığı ve Burdur’a tayin olunca istifa ettiği belirtildi.

KAYMAKAMDA BULUNDURMA, JANDARMADA TAŞIMA KAYDI

Maddi menfaat karşılığı silah ruhsatı verilen dosyaların incelendiği, bazılarında kaymakamlık oluru olmadan verildiği bildirildi. Bazı ruhsatların ise kaymakamlıkça bulundurma olarak onaylanmasına rağmen jandarma silah bilgi sistemine girişlerinin taşıma ruhsatı olarak yapıldığı ortaya çıktı. Bazılarının ise silah taşıyamayacaklarına dair adli sicillerinde sabıkalı oldukları halde ruhsat verildiği belirlendi. Usulsüz işlemleri yürüten Astsubay Şemsettin A.’nın ilçede esnaflık yapan, nüfuzlu çevresi geniş kişilere ulaşarak bulundurma şartları taşıyanlara 100 bin TL karşılığında taşıma ruhsatı verdiği ifade edildi.

EMEKLİLİĞİNE UZUN SÜRE VARKEN İSTİFA ETMİŞ

Emekliliğine uzun bir süre kalmasına rağmen yüklü miktarda menfaat sağladığı belirtilen Şemsettin A.’nın ilçeden ayrılınca istifa ettiği ve yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığı kaydedildi. Eşi ve kendisinin banka hesapları incelendiğinde de para akışı olduğuna dair hareketlilik olduğu görüldü. Gerek silah bulundurma, gerekse taşıma kriterleri bulunmayan kişilere rüşvet karşılığında ruhsatlandırma yapıldığı belirtildi.

İLÇEDE YAŞAMADIKLARI HALDE BİSMİL’DEN BAŞVURU

Kayıtların incelenmesinde kaymakamlık ile jandarma kayıtlarının birbiriyle uyumlu olmadığı ortaya çıktı.

Rüşvet karşılığında silah ruhsatı verildiğine dair ilçede yaygın bir algı oluşması üzerine Bismil’de ikamet etmedikleri halde birçok kişinin kolayca ruhsat alabilmek için İlçe Jandarma Komutanlığına başvuru yaptıkları da tespit edildi.

Suç örgütü içinde yer alan askerlerin dışarıdaki aracılar vasıtasıyla ruhsat başvurusu yapan kişilere ulaşarak 30 ila 100 bin lira arasında maddi menfaat temin ettikleri ve silah taşıma kriterlerine aykırı biçimde ruhsat elde ettikleri ifade edildi.

Sanıkların rüşvet vermek, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından ayrı ayrı 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.