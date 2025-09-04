CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane’de düzenlenen mitingde gözaltına alınan 35 kişi dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

7’Sİ HÂLÂ TUTUKLU

13’ü tutuklu 35 genç hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşma, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 64. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 27. Ağır ceza salonunda görüldü. Nöbetçi hakim duruşma sonunda, tutuklu 13 gencin tahliyesine karar verdi.

“Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçlamasıyla tutuklanan 13 gencin hepsi bu dosyadan tahliye edildi. Ancak 13 genç içerisinde başka bir dosyadan “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklu bulunan 7 genç tahliye olmayacak.

Duruşmayı avukatlar, gençlerin aileleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş takip etti.