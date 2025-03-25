Yatırım ortamının bozulması, ekonomi programına azalan güvenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tutuklanmasının ardından tükenme noktasına gelmesiyle kamu, borsayı da savunmaya başladı. Döviz kurlarını tutmak için milyarlarca dolarlık rezerv yakan kamu bankaları, 5 ayın ardından 9.000 puanın altına düşen borsayı savunmak için de milyarlarca liralık hisse aldı.

SORUŞTURMAYLA DÜŞTÜ

Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladıktan sonra günün ilk saatlerinde 9.400 puana yaklaşarak yüzde 3’ün üzerinde artış kaydetti. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 33 konserine ‘kamu zararı’ iddiasıyla soruşturma açıldığı haberiyle borsa gün ortasında negatif bölgeye geçti. İktidardan gelen “Soruşturma, sadece belediye personelini kapsıyor” açıklamasıyla borsa yeniden yükseldi. Endeksin neredeyse 600 baz puanlık hareket gerçekleştirdiği günün kapanışı yüzde 2.82 artışla 9.299 puandan oldu. Borsadaki yükselişi, açığa satışın yasaklanması gibi bir dizi tedbir kararının yanı sıra kamu bankalarının alımları sırtladı. Ziraat Yatırım, dün borsadaki alımların yarısına imza attı.

ALTIYA KATLADI

Gün sonunda Ziraat’ın net alımları 7 milyar lirayı geçerken brüt alımlar 20 milyar liraya yaklaştı. Ziraat Yatırım, net alımlarda ikinci sıradaki Garanti Yatırım’ı neredeyse 6’ya katladı. Diğer kamu bankaları da net alımlarda aracı kurumlar arasında zirvede yer aldı. Borsa günü kurtarmasına rağmen kısa vadede endekse ilişkin soru işaretleri artmaya devam ediyor. Teneo’dan Ekonomist Wolfango Piccoli, Gezi Parkı eylemlerinden sonra en büyük sosyal hareketin gerçekleştiğini belirterek “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir kez daha Türkiye ekonomisine ciddi zarar verdi” değerlendirmesini yaptı.

Sert satışları hızlı yükseliş takip etmiyor

KISA vadede borsada kayıpların telafi edilebileceği güçlü bir yükseliş beklenmiyor. Garanti Yatırım’ın derlemesine göre 2000 sonrası dönemde borsanın haftalık bazda en büyük düşüşü kaydettiği Ekim 2008’de, bir sonraki hafta BIST 100’ün yüzde 9.2 düşmesiyle kayıplar derinleşmişti. Covid-19 pandemisinin etkisiyle 9 Mart 2020 haftasında yüzde yüzde 12.8 düşen endeks, bir sonraki hafta da yüzde 10.3 düştü. Hesaplamaya göre borsanın yüzde 9’un üzerinde düştüğü haftaların ardından endeks ortalama yüzde 1.2’lik bir yükseliş gerçekleştiriyor.