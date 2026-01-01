TÜİK’in araç kiraladığı Kayatur Filo Şirketi Haziran 2018 seçimlerinde “Ülkemize hizmet etmek istiyorum” diyerek AKP’den Ankara milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya’ya ait. Kaya’nın Kayatur ve Carpartner adlı şirketleri kamudan çok sayıda ihale aldı. TÜİK, 2024’ten beri tüm araçlarını Kaya’nın şirketinden kiralıyor. 2025 yılında kullandığı 106 araç için toplamda 214 milyon TL ödeyen TÜİK, 2026 yılında kiralayacağı araçlar için de ihaleye çıktı ve 26 Aralık 2025 tarihinde 239 milyon 365 bin 543 TL’lik sözleşme imzalandı. Araçlar 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında kullanılacak.

MİLYONLUK İKİ İHALE

TÜİK daha önce de 12 Ocak 2024 tarihinde Kayatur Filo şirketi ile 106 şoförlü araç için bir yıllık kiralama yapmış, 58 minibüs ile 48 binek taşıt için 169 milyon 806 bin 759 TL ödemişti. 2024’ün Eylül ayında ise 1 Kasım 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arasında kullanılmak üzere araç kiralaması yapıldı ve 32 milyon 978 bin lira kira bedeli ödendi.