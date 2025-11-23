Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Ekim’de resmi temaslarda bulunmak üzere 6 bakan ile birlikte Umman’a gitti. Umman Sultanı Heysem bin Tarık’a TOGG marka araç hediye edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi Bakanı Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katıldığı ziyarette iki ülke arasında “tarihi ve köklü kardeşlik bağları olduğu ve ilişkilerin daha da güçleneceği” vurgulandı.

Bu ziyaretten 27 gün sonra, 20 Kasım’da Umman Milli Günü kutlandı. Güney Kıbrıs’taki Umman Büyükelçiliği de Milli Gün açıklaması yaptı. Adadaki Türk toplumundan hiç bahsedilmeyen açıklamada “Umman, adadaki sorunların çözümünde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yanındadır. İki dost ülke Umman ve Kıbrıs olarak iş birliğimiz, daha da güçlenecektir” denildi ve Rumlara destek verildi.

Sultan Tarık, hediye edilen yerli otomobil TOGG’u yakından incelemişti.

HEDİYE SAVAŞ GEMİSİ

Umman daha önce de GKRY’ne “Alasia” adlı 4 milyon dolar değerinde 61 metrelik bir savaş gemisi hediye etmişti. Bir süre önce hayatını kaybeden ve 50 yıl süreyle ülkeyi yöneten Umman Sultanı Seyid el Kabus, Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyarette bulunmuş ve ziyaret sonrası Umman donanmasına ait bir savaş gemisi GKRY’ne hediye edilmişti. 61 metre uzunluğundaki gemi Güney Kıbrıs’taki Evangalikos Floricas Üssü’ne sığmadığı için Larnaka açıklarında konuşlandırılmıştı. GKRY bu gemiyi açık deniz karakol gemisi olarak kullanıyor.