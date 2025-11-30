Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, görevde olan memurlar ile emekli memurların ücret artışlarının birbirine paralel gittiğini, bu nedenle sadece memurlara zam yapılıp emeklilerine zam verilmemesinin 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile Anayasa’nın 2, 10, 11, 55 ve 60’ıncı maddelerine aykırı olduğunu söyledi.

Gündoğan, memur emeklisine verilmesi talep edilen 8 bin 77 liralık zammın 2025 yılı temmuz ayı katsayılarla güncellenmesi halinde emeklilerin aylığına en az 20 bin lira seyyanen zam yapılması gerektiğini mahkemeye bildirdi ve”Davayı kazanmamız halinde en düşük memur emeklisi aylığının 35 bin liraya çıkmasında engel kalmayacaktır” dedi.