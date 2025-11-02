İstanbul Boğazı’nın iki ezeli rakibi Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugün Tüpraş Stadı’nda karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi genç hakem Ali Yılmaz yönetecek. TFF, hakemlerin bahis oynama skandalının ardından kritik mücadele için 31 yaşındaki hakemi atamıştı.

İki ezeli rakibin 362. kez karşı karşıya geleceği derbi öncesi tabloya baktığımızda Kartal, 17; Fener ise 22 puanda. Ev sahibi Beşiktaş’ın kazanmaktan başka çaresi yok. Ligde 10 maçtır hiç yenilmeyen Kanarya ise galip gelerek Galatasaray’ı zirvede rahat bırakmak istemiyor.

İKİ YILDIZ TEK HEDEF

Beşiktaşlı Rafa Silva ile Fenerbahçeli En Nesyri’nin kaderleri ayrı. Rafa, Galatasaray’a 2 gol atarken Fenerbahçe ağlarını havalandıramadı. En Nesyri’nin de Beşiktaş’a karşı golü yok. Gözlerin üzerlerinde olacağı iki yıldız futbolcu, bugünkü derbide ilk kez gol sevinci yaşamak istiyor.