Çamaşır makinelerinde kullanılan geleneksel çamaşır deterjanlarının çevre ve sağlık üzerindeki zararlı etkileri konusunda uyarılar yapılıyor. Uzmanlar, fosfatlar ve yüzey aktif maddeler gibi bileşenler içeren deterjanların, su yollarına zarar vererek kirliliğe yol açtığını açıklarken, bu kimyasalların biyolojik olarak parçalanmadığına dikkat çekti. Bu maddeler, su ekosistemlerini bozarak su canlılarını tehdit etmekte ve deniz ortamlarına ciddi zararlar veriyor.

Çevreyle ilgili yayınla yapan bir site fosfatların su kütlelerine karıştığında alg büyümesine yol açarak oksijen tüketimini artırdığını ve bu durumun su altı yaşamını tehlikeye attığını vurguladı. Öte yandan bu kimyasalların insan sağlığı üzerinde de potansiyel tehditler oluşturduğuna dikkat çekildi. Çamaşır uzmanı, deterjanların kardiyovasküler hastalıklar, osteoporoz gibi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olan fosfatlar, cilt ve gözlerde yanıklara neden olabilen çamaşır suyu, kanser riski taşıyan formaldehit gibi zararlı kimyasallar içerdiğini ifade etti.

Bununla birlikte, doğal temizlik ürünlerine yönelmenin ve fosfatsız deterjanları tercih etmenin bu zararlı etkileri azaltmada önemli bir adım olabileceğine dikkat çekildi. Sirke veya karbonat gibi evde bulunan doğal malzemelerle temizlik yapılması önerildi.