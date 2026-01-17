Almanya'nın Thüringen eyaletinin başkenti Erfurt'ta yer alan ve Gera Nehri üzerinde şehri birbirine bağlayan tarihi Krämerbrücke (Tüccarlar Köprüsü), Avrupa’nın üzerinde yerleşim bulunan en uzun köprüsü olma özelliğini koruyor. Tescilli bir miras alanı olan yapı, günümüzde hem sivil yaşam alanı hem de ticari merkez olarak kullanılmaya devam ediyor.

900 YILLIK DÖNÜŞÜM

Köprüye dair ilk yazılı kayıtlar 1156 yılına dayanmakta olup, resmi belgelerde yapıdan "Pons rerum venalium" yani satılık eşyalar köprüsü olarak bahsediliyor. Aslen ahşaptan inşa edilen köprü, 1325 yılında yaşanan büyük bir yangının ardından kumtaşı kemerler üzerine taş malzeme ile yeniden inşa edildi. Kumtaşından altı kemer üzerine oturtulan yapının ayak kısımlarında gizli mahzen tonozları bulunuyor.

KÖRPÜ ÜZERİNDE 32 YAPI KALDI

Başlangıçta köprü üzerinde 62 adet dar ve ahşap karkas bina ardı ancak 16. ve 18. yüzyıllar arasında meydana gelen çok sayıda yangın ve ardından yapılan yeniden modelleme çalışmaları sonucunda evler birleştirildi. Bu birleşmeler neticesinde bugün köprü üzerinde aktif olarak kullanılan 32 yapı kaldı. Köprünün mimarisi; Gotik, Rönesans ve Barok dönemlerinden izler taşıyor.

İKİ UCUNDA DA KİLİSE VARDI

Köprünün orijinal planında her iki ucunda da birer kilise yer alıyordu. Batı ucundaki St. Benedict Kilisesi, Reformasyon sonrası özel mülkiyete geçmesinin ardından 19. yüzyılın başlarında yıkıldı. Doğu ucunda bulunan ve 33 metre yüksekliğindeki kulesiyle St. Aegidius Kilisesi ise günümüze ulaşan tek dini yapı konumunda.

BUGÜN HEM KONUTLAR HEM DE DÜKKANLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

20. yüzyıl savaşlarında hasar gören bu köprü, modern restorasyon projeleriyle korunarak, ulaşım trafiğini hafifletmek amacıyla yanına Rathausbrücke inşa edildi. Tarih boyunca kumaş, baharat ve mücevher tüccarlarının merkezi olan yapı, bugün yerel halkın konutlarının yanı sıra geleneksel Thüringen el sanatları, seramik, cam işleme ve antika üzerine uzmanlaşmış butik ve galerilere ev sahipliği yapıyor.