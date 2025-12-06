Ağız ve diş sağlığında kritik bir yer tutan implant tedavisinin SGK kapsamına alınmaması, uzun süredir vatandaşların en büyük sorunları arasında yer alıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, implant işlemlerinin SGK tarafından karşılanması amacıyla hazırladığı kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iletti.

İKİ ŞARTLA KARŞILANACAK

Meclis’e sunulan teklif yasalaşırsa, implant tedavisinin SGK güvencesine girmesi için iki koşul uygulanacak. Bunlardan ilki implantların yerli üretim olması, ikincisi ise tedavide en fazla dört implantın kapsama alınması.

“TEDAVİ EKSİKLİĞİ ÇOK YÖNLÜ SORUNLARA YOL AÇIYOR”

Teklifin gerekçesinde, Türkiye’de artan emekli nüfusunun ağız ve diş sağlığı sorunları nedeniyle günlük yaşamda ciddi güçlükler yaşadığı vurgulandı. Ekonomik nedenlerle implant tedavisine erişimin zorlaştığı, bunun da beslenme düzeninden genel sağlık durumuna kadar geniş bir yelpazede olumsuz etkiler yarattığı ifade edildi.

“KAYNAK VAR, DESTEĞİ SAĞLAYABİLİRİZ”

Kanun teklifini hazırlayan İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kaynağımız var, vatandaşımızın ağız ve diş sağlığı için gerekli desteği sağlayabiliriz.” sözleriyle düzenlemenin tüm vatandaşları kapsadığı mesajını verdi.