Döviz bürolarının yırtık, bantlanmış, aşırı yıpranmış ya da üzerine yazı yazılmış dolarları reddetmesinin en önemli nedeni, bankaların bu tür banknotları geri almaması. Çünkü dövizciler, topladıkları dolarları gün sonunda bankalara teslim ediyor. Ancak bankalar, hasarlı banknotları kabul etmediği için döviz bürosu bu parayı satamayarak zarar etmiş oluyor.

Hasarlı dolarların alınmamasının diğer nedeni ise sahte para riskinin artmasında kaynaklı. Güvenlik şeritleri, hologramlar ya da dokusu zarar görmüş banknotlarda sahtelik kontrolü daha zor hale geliyor. Döviz büroları bu riski almak istemiyor.

ULUSLARARASI DOLAŞIMDA SORUN

Bu sadece Türkiye'de değil yurt dışında da bir sorun. ABD Merkez Bankası'nın (FED) yasal düzenlemeleri de konuyu etkiliyor. FED'e göre bir dolar banknotunun geçerli sayılabilmesi için en az yüzde 50'sinin sağlam olması ve seri numarasının okunabilir durumda bulunması gerekiyor. Hasarlı dolarlar, uluslararası dolaşımda sorun çıkarabileceği için dövizciler tarafından kabul edilmiyor.

MERKEZ BANKASI DEĞİŞTİRİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise belirli koşullarda hasarlı dolarları değiştirebiliyor. Ama bu süreç hem zaman alıyor hem de her banknot bu kapsamda değerlendirilmiyor. Bu nedenle döviz büroları, pratikte işlem yapmayı tercih etmiyor.

TİCARİ KAYGI

Yırtık dolar almayan dövizcilerin diğer gerekçesi ise ticari ve yeniden satılamama riski. Vatandaşlar da tıpkı döviz büroları gibi hasarlı banknotları kabul etmek istemiyor. Bu durum, dövizcilerin elindeki paranın değer kaybetmesine yol açıyor.

Uzmanlar, elinde yırtık dolar bulunan vatandaşların TCMB şubelerine veya belirli bankalara başvurarak banknotu yenisiyle değiştirebileceğini belirtiyor.