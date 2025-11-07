ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), potansiyel olarak ölümcül botulizm vakalarına yol açabileceği gerekçesiyle First and Last Bakery markasına ait üç domates sosunun acil olarak geri çağrıldığını duyurdu. Yetkililer, Connecticut’ta üretilen bu ürünlerin onaylı gıda güvenliği programı olmadan üretildiğini ve bu nedenle Clostridium botulinum bakterisinin gelişme riski taşıdığını açıkladı.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER

- First and Last Orijinal Marinara Sosu, Domates ve Fesleğen

- First and Last Orijinal Geleneksel Makarna Sosu, Et Aromalı

- First and Last Orijinal Puttanesca Sosu, Hafif Acılı ve Baharatlı

Geri çağrılan ürünlerin son kullanma tarihleri Eylül 2026 olarak belirlendi. FDA, müşterilerin bu ürünleri kullanmamaları ve iade ederek tam para iadesi almaları gerektiğini vurguladı.

TEHLİKELİ BAKTERİ

Botulizm, nadir görülen ancak ölümcül olabilen bir gıda zehirlenmesi türü. Özellikle yeterince asitlendirilmemiş veya uygun şekilde işlenmemiş konserve gıdalarda bu bakterinin üremesi mümkün. Hastalık; baş dönmesi, çift görme, yutma ve konuşma güçlüğü, hatta nefes darlığı ve kaslarda güçsüzlük gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. FDA, bu belirtileri yaşayan kişilerin derhal tıbbi yardım alması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE'DE DE DİKKAT

Uzmanlar, benzer risklerin ev yapımı konservelerde de görülebileceğini vurguluyor. Türkiye’de özellikle yaz aylarında yapılan domates sosu ve salça konservelerinde hijyen koşullarına dikkat edilmemesi, botulizm riski oluşturabiliyor. Gıda mühendisleri, “Konserve yapılırken asit oranı düşük ürünlerde limon veya sirke kullanmak ve kaynatma süresine dikkat etmek çok önemli” uyarısında bulundu.