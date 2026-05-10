Giresunluların kentin 4 noktasını talan eden AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait ‘Alagöz Madencilik’in faaliyetlerine karşı direnişi sürüyor. Şirketin, Doğanşehir ilçesine bağlı Çatalağaç’ta yürüttüğü çalışmaların ardından Sekü köyü ile Görele ilçesine bağlı Karlıbel bölgesindeki sahasını genişletmek amacıyla başlattığı sondaja karşı nöbet tutan vatandaşlara CHP’li vekiller destek ziyaretinde bulundu. Aylardır direniş alanından ayrılmayan köylüler, “Bu sadece Sekü’nün değil, bütün Karadeniz’in mücadelesi. Eğer burada durduramazsak her yeri alırlar” diye konuştu. Çatalağaç’ta atık sularını boşalttığı derelerde neden olduğu çevre katliamı için sadece 2 milyon 517 bin lira ceza uygulanan şirket, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Sekü köyüne sondaj makinelerini sokmuştu.





'MALIMIZ CANIMIZ BURADA'



İktidara yakınlığıyla bilinen Emrullah Turan’a ait Taşzemin şirketi 2 önce Ordu’nun Korgan Yaylası’nda ÇED raporu olmadan maden sondajına başladı. Doğa harikası Perşembe Yaylası’na da geri dönüşü olmayan zararlar verecek olan bu hukuksuz girişim idare mahkemesinin kararıyla durduruldu. Ancak Danıştay, yürütmeyi durdurma kararını bilirkişi incelemesi yapılmadığı gerekçesiyle bozdu. Devam eden yargı sürecini göz ardı eden şirket, çevre derneklerinin ve halkın tepkisine rağmen heyet atama süreci devam ederken sondaj makinelerini yaylaya soktu. Mahkemenin atadığı bilirkişiler ÇED raporu için dün bölgede incelemede bulundu. Bölge halkı, “Bu maden hepimizi zehirleyecek. Malımız, canımız burada. Hazine toprağı diyorlar. Millet olmazsa devlet, devlet olmazsa millet olmaz” sözleriyle isyanlarını dile getirdi. Perşembe Yaylası’nın geleceği mahkemeye sunulan bilirkişi raporunun ardından belirlenecek.



DİRENEREK KAZANDILAR



Acele kamulaştırma, yurt savunması ya da deprem gibi olağanüstü durumlarda kamu yararına Cumhurbaşkanı kararıyla kamu malına el konulmasına hükmediyor. Ancak bu kanun Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Akbelen’deki 679 parselin Nihat Özemir’e ait Limak ve İbrahim Çeçen’e ait İçtaş’ın ortak maden şirketi için işletildi. İkzköylüler’in bu oldubittiye karşıya verdiği mücadele Danıştay’ın acele kamulaştırmayı durdurmasıyla zaferle sonuçlandı.



Sadece kamulaştırma için değil, bölgedeki işgale karşı 7 yıldır köylüleriyle direnen İkizköy muhtarı Nejla Işık, “İki şirket devleti arkalarına alarak 7 köyü babasının çiftliği gibi talan etmeye gelmişti. Bugün kazandığımız bu hak sadece Akbelen’in değil tüm Türkiye’de şu anda doğasına toprağına vatanına sahip çıkan vatandaşlarımıza örnek olacak” dedi. İstanbul Barosu da yaptığı açıklama, kararın doğa ve yaşam alanlarını savunan yurttaşlar açısından önemli bir hukuki kazanım olduğunu belirtti.