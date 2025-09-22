Otomotiv piyasasında taşları yerinden oynatacak yeni karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Türkiye, bir yandan Çin’den ithal edilen otomobillere yeni ek gümrük vergileri getirirken, diğer yandan ABD’den gelen araçlara yıllardır uygulanan yüzde 60’lık ek vergiyi bir gecede kaldırdı.

ÇİN'DEN GELEN ARAÇLARA EK VERGİ

Son iki yıldır sürekli artan ek vergiler Çinli markaları yeniden hedef aldı. 2023’te elektrikli otomobillere yüzde 40 ek vergi konulmuştu. Bu oran 2024’te tüm yakıt türlerine genişletildi. Yılbaşından bu yana içten yanmalı motorlu Çin araçlarına yüzde 50, elektrikli ve hibritlerine ise yüzde 40 ek vergi uygulanıyor.

Bugün açıklanan yeni düzenleme ise bu oranların üzerine “ek mali yükümlülük” getirilmesi anlamına geliyor. Yani Çin’den ithal edilen araçlar için vergiler katlanarak artacak.

ABD ÜRETİMİ ARAÇLARA %60 VERGİ İNDİRİMİ

2018’den bu yana uygulanan yüzde 60 ek gümrük vergisi artık tarih oldu. Böylece, Amerikan menşeli otomobillerin Türkiye pazarına yeniden dönmesinin önü açıldı. Özellikle Alman markalarının ABD’de ürettiği ama uzun süredir Türkiye’ye getirmediği modellerin geri dönebileceği konuşuluyor.

60 GÜN SONRA FİYATLARA YANSIYACAK

Yeni karar, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten 60 gün sonra yürürlüğe girecek. Bu süre, ithalat işlemleri başlamış araçlar için geçiş kolaylığı sağlamak amacıyla tanındı.

TÜRKİYE'DE FABRİKA AÇMAYI PLANLAYAN ÇİNLİ MARKALAR NE YAPACAK

BYD, Chery, SAIC gibi markalar son yıllarda Türkiye’de hızla yükselirken, art arda gelen ek vergiler planlarını zora sokuyor. BYD’nin Manisa’da duyurduğu 1 milyar dolarlık fabrika yatırımının ardından yeni kararların sektörde nasıl bir yol haritası çıkaracağı merak konusu.