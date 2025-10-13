Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin, Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba Höyüğü kazılarında ortaya çıkarılan 5 bin yıllık ekmekten esinlenerek ürettiği “Küllüoba ekmeği”ne vatandaşların ilgisi sürüyor. Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serap Güler, tanıtımının mayıs ayında yapılmasından bu yana ürünün yoğun talep gördüğünü ve şehir dışından da sipariş istekleri aldıklarını söyledi.

Küllüoba Höyüğü kazılarında ortaya çıkan ve “yakılmış ilk ekmek örneği” olarak nitelendirilen Küllüoba ekmeği, orijinaline uygun içeriklerle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda üretiliyor. Ürün, mayıs ayında tanıtılarak Eti Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlanmıştı.

"KÜLTÜREL DEĞERİ HALKLA BULUŞTURDUK"

Küllüoba ekmeğinin birebir aynı içerikle üretildiğini vurgulayan Güler, “Küllüoba ekmeği, 5 bin yıl öncesindeki tarihi ekmeğimiz. Seyitgazi’de bulunan bu ekmek analiz edilerek orijinalinde hangi malzemeler varsa aynı içerikle üretimini gerçekleştiriyoruz. Başkanımız Ayşe Ünlüce’nin desteğiyle bu kültürel değeri halkla buluşturduk” dedi.

İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Vatandaşlardan gelen geri dönüşlerin olumlu olduğunu belirten Güler, “Mayıs ayından bu yana yoğun bir ilgi var. Gernik buğdayından elde edilen unlarla üretildiği için çok sağlıklı bir ürün. Başlangıçta günde 900 ekmek ürettik, şu anda talebe göre günlük 500 civarında üretiyoruz. Vatandaş hem lezzeti hem de tarihi bağlamı nedeniyle memnuniyetini sıkça dile getiriyor” diye konuştu.

ŞEHİR DIŞINDAN DA TALEPLER GELİYOR

Şehir dışından da ürün talepleri aldıklarını söyleyen Güler, “Küllüoba ekmeğini kargoyla göndermemizi isteyen çok sayıda vatandaş arıyor. Ancak ekmeğimiz katkı maddesi içermediği için tazeliğini koruma süresi sınırlı. Bu nedenle şu an için şehir dışına gönderim yapamıyoruz. Ürünü Halk Ekmek büfelerimizden ve üretici marketlerimizden satın alabilirler” ifadelerini kullandı.

Günlük üretim kapasitelerinin bin ekmeğe kadar çıktığını belirten Güler, “Talep oldukça üretimimizi artırabiliriz. Her gün talebe göre üretim yapıyoruz. Küllüoba ekmeği artık Eskişehirlilerin sofralarında yerini aldı, biz de bu ilgiden çok memnunuz” dedi.