Bazı ev aletleri, düşündüğünüzden çok fazla elektrik tüketiyor olabilir.



Öyle ki hemen hemen her evde kullanılan elektrikli fırınlar, standart bir buzdolabının harcadığından 65 kat fazla elektrik tüketebiliyor.



Saç düzleştirici, fön makinesi ya da kettle gibi yüksek enerjiyle çalışan cihazları dahi sollayan fırınlar, elektrik faturalarının şişmesinin de en büyük sebepleri arasında yer almakta.





FIRINI AÇMADAN ÖNCE BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN



Lezzetli yemekler için pratik bir yol sunmasına karşın her gün elektrikli fırın kullanmanın maliyeti beklediğinizden daha ağır olabilir. Çoğu elektrikli fırın 2.000 ila 5.000 watt arasında elektrik tüketirken, bu enerji miktarı aynı anda çalışan 65 buzdolabına denk düşmekte. Çünkü normal bir buzdolabı sürekli çalışırken 300 ila 800 watt arasında enerji harcar.



NEDEN BU KADAR BÜYÜK FARK VAR?



Bu durumu öğrenenler elektrikli araçlar arasındaki enerji farkının neden kaynaklandığını merak ediyor.





Uzmanlara göre bir buzdolabı yalnızca serin bir sıcaklığı korumakta. Bir fırın ise yiyecekleri pişirmek için çok üst düzey sıcaklıklara ulaşmak zorunda. Bu da iki cihaz arasında açık bir şekilde güç tüketimi farkı oluşmasına neden oluyor.



ÇALIŞMIYORKEN BİLE ENERJİ HARCIYOR

Bazı elektrikli fırınlar, aktif olarak çalışmasa bile fişe takılı olması nedeniyle önemli miktarda elektrik tüketmeye devam ediyor. Özellikle yeni modeller, herhangi bir pişirme işleminde bulunmasa bile içerisinde yer alan devreler ve panelde bulunan elektrik tüketen saat ve göstergeler nedeniyle enerji tüketimini kesintisiz olarak sürdürmekte.









