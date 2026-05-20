Konut sektöründe prefabrik çözümlere odaklanan Letonyalı girişim Brette Haus, su ve elektrik tesisatı hazır, katlanabilir mikro ev modellerini piyasaya sürdü. Geçtiğimiz Aralık ayında seri üretime başlayan şirket, çapraz lamine ahşap (CLT) teknolojisi kullanarak inşa ettiği konutları 3-4 saat içerisinde kurulabilir hale getirdi.

KATLANARAK TAŞINABİLİYOR

Kalıcı bir temel gerektirmeyen bu yapılar, patentli bir metal menteşe mekanizması sayesinde katlanarak taşınabiliyor. Şirketin verilerine göre, "alan katlama" özelliği sayesinde evlerin iç hacmi kurulum sonrası %149 oranında artış gösteriyor. Evler; kanalizasyon, elektrik kabloları ve su tesisatı önceden döşenmiş şekilde teslim ediliyor.

Bu evler kurulurken, inşa edilmesi 8 hafta sürüyor, küçük vinç yardımıyla ise 3 saatte yapılabiliyor.

3 FARKLI TASARIM BULUNUYOR

Gennadii Bakunin, üretim sürecini ayrı parçaların birleştirildiği bir "LEGO" sistemine benzeterek, prefabrik üretimin modern yapı sektöründeki önemine dikkat çekti. Mevcut ürün gamında büyüklükleri 20 ile 50 metrekare arasında değişen 3 farklı tasarım bulunurken, 70 metrekarelik daha büyük bir modelin geliştirme aşamasında olduğu bildirildi. Girişim, üretim tesislerini büyüterek üretim hızını iki katına çıkarmayı planlıyor.