Özellikle sıcak ve nemli iklimlerde kullanılan bu mimari tarzda, evin iki ana bölümü arasında üstü kapalı ancak yanları açık bir koridor bulunuyor. Bu alan gün boyunca rüzgarı içeri taşıyarak doğal klima etkisi yaratıyor. Uzmanlara göre sistemin en önemli avantajı, elektrik tüketmeden iç ortam sıcaklığını düşürebilmesi.

ESKİ YÖNTEMLER YENİDEN İLGİ GÖRÜYOR

Aşırı sıcak hava dalgalarının artmasıyla birlikte mimarlar ve sürdürülebilir tasarım uzmanları, geçmişte kullanılan pasif serinletme yöntemlerine yeniden yönelmeye başladı. Özellikle geniş verandalar, yüksek tavanlar, çapraz hava akımı sağlayan pencereler ve açık koridor sistemleri yeniden modern projelerde kullanılmaya başladı.

'Dogtrot' mimarisinin kökeninin 19. yüzyılda ABD’nin güney bölgelerine dayandığı belirtiliyor. O dönemlerde klima teknolojisi olmadığı için evler, sıcak havayı dışarı atacak şekilde tasarlanıyordu. Ortadaki açık geçiş alanı sayesinde rüzgâr evin bir ucundan girip diğer ucundan çıkabiliyordu.

ENERJİ TÜKETİMİNİ AZALTABİLİR

Uzmanlara göre doğal havalandırma sistemleri yalnızca konfor sağlamıyor; aynı zamanda enerji tüketimini de düşürüyor. Günümüzde klimaların küresel enerji kullanımında büyük paya sahip olduğu belirtilirken, pasif mimari çözümler yeniden önem kazanıyor.

Bazı modern mimarlar artık eski 'dogtrot' tasarımını günümüz evlerine uyarlıyor. Ahşap yerine çelik ve beton kullanılan yeni projelerde bile açık hava koridorları, gölgelikli alanlar ve çapraz hava akımı sistemi korunuyor. Böylece hem doğal serinlik sağlanıyor hem de klima ihtiyacı azaltılıyor.

Uzmanlar, iklim krizinin etkilerinin artmasıyla birlikte geçmişte kullanılan bu tür düşük enerjili mimari çözümlerin gelecekte daha yaygın hale gelebileceğini düşünüyor.